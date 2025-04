Switch-exklusiv gestartet: Zelda-inspiriertes Adventure erscheint jetzt für PlayStation und Co.

Caracal Games und Publisher Dear Villagers haben angekündigt, dass Star Overdrive am 19. Juni 2025 auch für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird. Nach dem Switch-exklusiven Start im April nimmt das Sci-Fi-Open-World-Action-Adventure jetzt Anlauf zu neuen Ufern.

Während das Team von Caracal Games derzeit an der Umsetzung für PC, PlayStation 5 und Xbox Series arbeitet, wird parallel auch an weiteren Patches für Switch-Version gefeilt, um das Feedback der Community bestmöglich zu integrieren. Diese Verbesserungen sollen auch in die anderen Plattformversionen vor der Veröffentlichung einfließen.

Star Overdrive verbindet Hoverboard-Rennen und akrobatische Tricks mit actionreichen Kämpfen in einer offenen Welt. Spielerinnen und Spieler erkunden dabei vier unterschiedliche Biome, lösen physikbasierte Rätsel, kämpfen gegen Gegner aller Größenordnungen und stellen sich epischen Bosskämpfen.

Entwickler Caracal Games ließ sich dabei von Zelda: Breath of the Wild inspirieren und möchte dessen Freiheitsgefühl mit eigener Gameplay-Dynamik neu interpretieren. „Als große Fans von The Legend of Zelda: Breath of the Wild haben wir unser Bestes gegeben, um das, was wir daran geliebt haben, einzufangen und es zu unserem eigenen zu machen. Wir hoffen wirklich, dass andere Fans unsere Bemühungen zu schätzen wissen und unterstützen werden“, erklärte Tommaso von Caracal Games unlängst.

Der neue Accolades-Trailer:

Bildmaterial: Star Overdrive, Dear Villagers, Caracal Games