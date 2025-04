Heute vor 13 Jahren rettete sich die „Fire Emblem“-Serie

Fire Emblem gehört in das Regal vieler Nintendo-Fans. Die Reihe nahm 1990 mit Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light ihren Anfang und hatte anschließend einen guten Lauf.

Das änderte sich in den 2000er-Jahren, als die Verkaufszahlen nicht mehr stimmten. Es ging bergab, bis am 19. April 2012 ein gewisses Fire Emblem: Awakening in Japan für Nintendo 3DS veröffentlicht wurde. Möglicherweise war es auch euer erstes Fire Emblem.

Wir feiern heute also den 13. Geburtstag des Spiels, das die Serie gerettet hat. „Kein Zweifel. Um ehrlich zu sein, die Verkaufszahlen der Serie sind rückläufig“, sagte Hitoshi Yamagami einst in einem Interview. „Der Sales Manager von Nintendo, Herr Hatano, sagte uns, dass dies das letzte Fire Emblem sein könnte. Aufgrund dieses fortschreitenden Umsatzrückgangs teilten sie uns mit, dass wir die Arbeit an der Saga einstellen würden, wenn die Verkaufszahlen dieser Folge unter 250.000 Exemplaren bleiben würden.“

„Ich erinnere mich noch gut daran, als ich von dem Meeting zurückkam“, fuhr Yamagami fort. Die Reaktion des Entwicklerteams sei klar gewesen: „Wenn dies das letzte Fire Emblem sein sollte, mussten wir alles einbauen, was wir schon immer einbauen wollten.“

Awakening wurde zum Erfolg

Das hat offensichtlich geklappt. Fire Emblem: Awakening wurde zum großen kommerziellen Erfolg und gab der Reihe frischen Wind. Im Westen erzielte das Spiel die bisher besten Ergebnisse der Serie. Etwa zwei Millionen Mal wurde das Spiel insgesamt verkauft, es folgte das ebenfalls erfolgreiche Fire Emblem Fates und auf der Switch unter anderem Fire Emblem: Three Houses, das sich über vier Millionen Mal verkaufte.

Der Aufwind sorgte sogar für Neuauflagen von Serienklassikern wie dem Erstling und für Spin-Offs wie Fire Emblem Warriors. Irgendwie kurios ist in diesem Kontext doch auch der passende Untertitel des 3DS-Spiels: Awakening. Heute hat wohl kaum jemand Zweifel daran, dass wir auch auf Nintendo Switch 2 ein neues „Fire Emblem“ erleben werden. Happy Birthday, Fire Emblem: Awakening!

Bildmaterial: Fire Emblem: Awakening, Nintendo