Star Wars Zero Company wird ein rundenbasiertes Taktikspiel für Einzelspieler

Electronic Arts hat im Rahmen der Star Wars Celebration Japan das neue rundenbasierte Singleplayer-Taktikspiel Star Wars Zero Company vorgestellt. Entwickelt wird der Titel von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Lucasfilm Games.

In Star Wars Zero Company schlüpft ihr in die Rolle von Hawks, einem ehemaligen Offizier der Republik, der als Anführer einer Elitetruppe in den Wirren der Klonkriege eine düstere Geschichte erlebt. Die sogenannte Kompanie Null setzt sich aus einer unkonventionellen Gruppe von Profis aus allen Teilen der Galaxis zusammen, die ihre Differenzen überwinden müssen, um sich einer wachsenden Bedrohung entgegenzustellen, die die gesamte Galaxis zu verschlingen droht.

„Unsere Vision für Star Wars Zero Company beruht auf Säulen des Gameplay-Designs, die die immersive Galaxis von Star Wars mit spannendem, rundenbasierten Taktik-Gameplay verbinden“, so Greg Foertsch, CEO und Creative Director bei Bit Reactor. „Wir wollen ein Spiel mit einer originalen Star-Wars-Geschichte aus der Zeit der Klonkriege liefern, in dem die Entscheidungen der Spielenden bedeutsam sind, mit rundenbasierten taktischen Kämpfen sowie einer zugänglichen und filmischen Präsentation.“

„Wir bei Lucasfilm Games sind große Taktik-Fans und wollten schon lange so ein Spiel machen“, sagt Douglas Reilly, General Manager und Vice President bei Lucasfilm Games. „In wirklich guten Taktikspielen geht es immer um bedeutsame Entscheidungen, und wir sind sicher, dass wir mit Bit Reactor das richtige Team ausgewählt haben, um ein fesselndes und innovatives Spiel zu entwickeln, das Star Wars gerecht wird.“

Star Wars Zero Company verbindet taktische Missionen und Erkundungstouren durch die Galaxis mit dem Aufbau einer Operationsbasis und einem Netzwerk von Informanten, um Gegnern immer einen Schritt voraus zu sein. Der eigene Trupp lässt sich individuell zusammenstellen und anpassen.

Im Verlauf der Kämpfe entwickeln die Mitglieder der Kompanie Null persönliche Beziehungen, die wiederum mächtige Kampfsynergien freischalten können. Star Wars Zero Company soll 2026 für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Star Wars Zero Company, Electronic Arts, Bit Reactor, Respawn Entertainment