Rise of Rebellion von einem Ex-FromSoftware-Designer hat jetzt einen konkreten Termin

Rise of Rebellion hat endlich einen konkreten Termin: Wie Publisher Kodansha und Entwickler Team Hayataka bekannt gegeben haben, erscheint das Action-RPG am 21. April 2025 für PCs via Steam.

Hinter dem Titel steckt der japanische Entwickler Hytacka, der zuvor als Designer bei FromSoftware an den DLCs von Dark Souls III mitgearbeitet hat. Die Entwicklung von Rise of Rebellion begann bereits 2020, nachdem das Projekt für Kodanshas „Game Creator’s Lab“-Programm ausgewählt wurde.

Rise of Rebellion entführt euch in eine Welt, in der Drachen einst den Himmel beherrschen wollten, bis sie von der Erde selbst bestraft und schließlich ausgelöscht wurden. Die Menschheit verehrt die Erde als Wohnsitz der Götter und nutzt eine besondere Energie namens Tel, die von den Kriegern, den Tella, gemeistert wird. In der Rolle eines dieser Tella kämpft ihr darum, euer Heimatdorf von Invasoren zurückzuerobern.

Im Mittelpunkt des Spiels steht das präzise Nahkampfsystem mit Schwertern. Das Kampfsystem setzt unter anderem auf Kettenangriffe, mit denen sich gegnerische Verteidigungen durchbrechen lassen. Wer im richtigen Moment zuschlägt, kann den sogenannten „Wrath of Earth“ auslösen und enormen Schaden anrichten.

Im Laufe der Reise über die Insel warten mächtige Bosse, die nicht nur durch ihre Größe, sondern vor allem durch ihre Angriffsmuster und den Härtegrad fordern. Die Entwickler versprechen intensive Kämpfe, die „eure Handflächen zum Schwitzen bringen werden.“ Die Steam-Seite ist bereits online. Dort findet ihr auch eine Demo.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Rise of Rebellion, Kodansha, Hytacka