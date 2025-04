Falcom bleibt eisern, was Ys X: Proud Nordics und die PlayStation-Version angeht

Falcom hat angekündigt, dass Ys X: Proud Nordics am 31. Juli in Japan für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Weitere Plattformen wollte Falcom auch auf Nachfrage nicht bestätigen. Fans erinnern sich an alte Screenshots vom Dezember, die PlayStation-Buttons in Menüs zeigten. Doch Falcom erklärte gegenüber Gematsu, diese würden aus Zeiten stammen, als über Plattformen noch nichts entschieden gewesen sei.

Redseliger gibt man sich jetzt hingegen zu den neuen Elementen des Spiels. Ys X: Proud Nordics wird nämlich zahlreiche technische Verbesserungen, aber auch Neuerungen bieten. Dazu zählt eine neue Story-Episode auf Aland Island.

Adol und Karja setzen darin ihre Reise an Bord des Segelschiffs Sandras fort, um die unsterblichen Kreaturen namens Griegr zu bekämpfen. Auf der größten Insel des Obelia-Golfs begegnen sie den sogenannten Shield Siblings Canute und Astrid, die aus dem Königreich Danmorc stammen.

Die Geschichte dreht sich um die Frage, warum die Normannen, die eigentlich durch einen Nichtangriffspakt mit der Balta Seaforce gebunden sind, plötzlich im Obelia-Golf auftauchen, und welches Geheimnis auf der von Grimson einst erkundeten Insel verborgen liegt. Die Handlung vertieft sich dabei in die Welt der Normannen und ihre Suche nach dem Ursprung der mysteriösen Kraft namens „Mana“.

Auch spielerisch Neuerungen

Auch spielerisch bringt die Neuauflage neue Elemente mit sich. Mit der sogenannten „Mana Hold“-Funktion können Fans die Macht von Mana nutzen, um bestimmte Objekte anzuheben oder gezielt auf Gegner und Stellen in der Umgebung zu schleudern. Diese Fähigkeit spielt vor allem bei der Erkundung von Dungeons eine wichtige Rolle, wenn etwa mechanische Objekte im Kampf eingesetzt oder neue Wege geschaffen werden müssen.

Ein weiteres neues Feature sind die Mana Ride Races. Mit der „Mana Ride“-Fähigkeit, die es erlaubt, über Land und Wasser zu gleiten, können Fans sich auf Aland Island in Wettkämpfen mit Rivalen messen und dabei besondere Items gewinnen.

Im „Bergen Arena“ genannten Trainingsplatz der Normannen können Fans in Solo-Kämpfen mit Adol oder Karja gegen besonders starke Gegner antreten. Wer hier siegreich hervorgeht, darf sich über luxuriöse Belohnungen freuen. Darüber hinaus gibt es mit dem Muspelheim-Schrein einen neuen, besonders anspruchsvollen Dungeon.

