Der freche Horizon-Klon Light of Motiram meldet sich mit neuem Gameplay zurück

Tencent Games und Entwicklerstudio Polaris Quest haben gemeinsam mit Aurora Studio einen neuen Gameplay-Trailer zum Open-World-Survival-Crafting-Spiel Light of Motiram veröffentlicht. Das Spiel sorgte zu seiner Enthüllung im November mit seinen offensichtlichen, visuellen Parallelen zum Horizon-Franchise von Sony für Aufsehen.

Das frische Videomaterial, das auf den Namen „Outcast Forest“ hört, stellt das gleichnamige Gebiet aus dem Spiel näher vor. Der Outcast Forest ist dabei alles andere als ein einladender Ort, denn es handelt sich um ein düsteres Waldgebiet, in dem der Dariman-Stamm seine Verstoßenen in die Verbannung schickt.

Der Ort ist erfüllt von Angst und Reue, während stets feindselige Mechanimals zwischen den Bäumen lauern und das Echo rivalisierender Stämme die unheimliche Atmosphäre noch verstärkt. Ihr müsst euch auf eure Erfahrung mit Nah- und Fernkampfwaffen verlassen, um die uralten Heiligtümer des Waldes zu erkunden und knifflige Rätsel zu lösen.

Visuell lässt sich die Ähnlichkeit zu Horizon kaum leugnen. Spielerisch will Light of Motiram aber eigene Akzente setzen. Eine wichtige Rolle übernehmen dabei die sogenannten Mechanimals, von denen es rund 100 verschiedene Arten geben soll. Diese mechanischen Begleiter lassen sich trainieren und ausbilden, um nicht nur in der Basis für Unterstützung zu sorgen, sondern auch an der Seite der Spielenden im Kampf gegen mächtige Gegner zu bestehen.

Light of Motiram wird als Free-to-Play-Titel noch in diesem Jahr für PlayStation 5, PCs via Steam und Epic Games Store sowie für iOS und Android erscheinen. Die inzwischen eröffnete Steam-Seite bietet weitere Details.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Light of Motiram, Tencent Games, Polaris Quest, Aurora Studio