Dieses Propaganda-RPG lässt euch als Livestreamerin die unschuldige Königin retten

The Great Villainess: Strategy of Lily erscheint am 24. Juli 2025 für PCs via Steam. Das rundenbasierte Strategiespiel, das die Macht von Propaganda und moderner Medien in einem historischen Setting in den Fokus rückt, wird von One or Eight in Zusammenarbeit mit Alliance Arts entwickelt.

In The Great Villainess: Strategy of Lily dreht sich alles um die Herzogin Scarlet, die zu Unrecht des Mordes am König beschuldigt wurde und vom Imperial Kingdom zum Tode verurteilt wurde. Kurz bevor das Urteil vollstreckt werden kann, taucht die zeitreisende Livestreamerin Lily aus der Zukunft auf und rettet Scarlet vor der Guillotine.

Gemeinsam machen sich die beiden auf, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und Scarlet von den falschen Anschuldigungen zu befreien. Im Mittelpunkt der Kämpfe steht ein ungewöhnlicher Ansatz: Mit Lilys moderner Technologie in einer Ära vor dem Internet werden Propaganda und Desinformation vom Himmel aus über ein königliches Übertragungs-Luftschiff verbreitet.

Klingt alles verrückt. Funktioniert aber: Die so beeinflussten feindlichen Generäle lassen sich dazu bringen, ihre Truppen umzupositionieren, Schwachstellen freizulegen und so den eigenen Sieg zu ermöglichen. Mit geschickt platzierten Informationen lassen sich Zweifel säen, die Moral der Gegner schwächen und im besten Fall sogar deren Überläufer gewinnen.

Der neue Trailer:

