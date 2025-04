The Knightling kann Zelda-Vibes nicht leugnen, aber setzt spielerisch ganz andere Reize

Schon vor Wochen hat The Knightling mit dem 28. August 2025 einen konkreten Termin erhalten. Das Spiel sorgte mit heftigen Zelda-Vibes für Aufsehen. Im Gegensatz zu unserem zipfelmützigen Hyrule-Helden ist man in The Knightling allerdings ohne Schwert unterwegs – und nur mit einem Schild bewaffnet. Das hat es allerdings in sich!

Im Rahmen der Galaxies Gaming Showcase haben Saber Interactive und das Indie-Studio Twirlbound mit einem neuen Trailer frische Einblicke in The Knightling gegeben. Das Video zeigt eine kompakte Mischung aus Erkundung, Gameplay und Platform-Elementen.

In The Knightling schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Helden mit einem besonders großen Schild. Als tapferer Knappe begibt man sich auf eine abenteuerliche Reise durch die vielfältigen Regionen des Königreichs Clesseia, um das geheimnisvolle Verschwinden des legendären Wächters Sir Lionstone aufzuklären und selbst zum Helden zu werden.

Im Mittelpunkt des Spiels steht der magische Schild von Sir Lionstone, der nicht nur in actionreichen Kämpfen gegen Banditen und Monster als Block, Waffe und Parierhilfe dient, sondern auch die Fortbewegung im Spielgeschehen maßgeblich beeinflusst. Ihr gleitet, rutscht, springt und stürzt euch mit vollem Tempo in Erkundungstouren und Kämpfe.

Der farbenfrohe Cel-Shading-Stil erinnert an Breath of the Wild, ebenso wie die weitläufigen Landschaften und die Erkundung. Spielerisch geht The Knightling aber andere Wege. Auch der neue Trailer vermittelt ein deutlich schnelleres Tempo in allen Spiellagen, sowohl beim Kampfsystem, als auch bei der Erkundung.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Knightling, Saber Interactive, Twirlbound