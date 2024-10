Das war … Kalenderwoche 41/2024

Eine Überraschung zu Dragon Quest, die Zukunft von Tales of, das Kampfsystem von SaGa 2 sowie deutliche Worte zu Dragon Age haben in den letzten Tagen etwas Staub aufgewirbelt. Daneben gab es auch einige spannende Neuankündigungen sowie Veröffentlichungen. Ganz zum Schluss haben wir auch noch fünf neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Falls ihr die Remakes beginnend mit Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5, Switch, Xbox Series, PC) chronologisch spielt, soll euch eine Überraschung erwarten, so Serien-Schöpfer Yuji Horii. Das ist noch ferne Zukunftsmusik, denn die beiden anderen Remakes erscheinen erst im nächsten Jahr.

Der Producer von Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), Yuki Ishikawa, hat ein wenig über die Zukunft von Tales of gesprochen. Persönlich wäre er an einem Remaster von Tales of the Abyss interessiert, aber auch andere Remaster oder ein neuer Ableger seien möglich.

Zum kommenden Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (PS4, PS5, Switch, PC) haben wir Producer Shinichi Tatsuke gefragt, ob man auch eine Abkehr vom kommandobasierten Spiel in Betracht gezogen hat. Er setzt jedoch lieber auf Anpassungen, um das bestehende System zu verbessern.

Ende Monat erscheint Dragon Age: The Veilguard (PS5, Xbox Series, PC) und im Vorfeld gab es einige „Woke“-Verwürfe. Diesen ist nun Serienschöpfer David Gaider mit ziemlich deutlichen Worten entgegengetreten. Seine Grundaussage: Die Reihe war schon immer so.

Speziell überraschen konnte uns Nintendo mit der Ankündigung von Alarmo, einem Wecker. Zunächst nur in Japan plant Square Enix die Veröffentlichung von Emberstoria (PC, Mobil), einem neuen Strategie-RPG. Noch ohne Plattformangabe enthüllten Akatsuki Games und Aniplex das Pixel-Art-Rollenspiel HYKE: Northern Light(s). Eine deutsche Veröffentlichung ist hier versprochen. Die zweite Trilogie hat Aspyr mit Tomb Raider IV-V-VI Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) angekündigt, womit I-II-III Gesellschaft erhält. Ebenfalls vielversprechend tönen das „Spaghetti Anime“-Taktik-RPG NITRO GEN OMEGA (PC), der 2D-Plattformer Dinopunk: The Cacops Adventure (PS4, PS5, PC) sowie Hawthorn (PC), eine Mischung aus Skyrim und Stardew Valley.

Gleich drei neue Studios von Disco-Elysium-Entwicklern sind in diesen Tagen entstanden, zum Detektiv-RPG namens XXX Nightshift (PC) gibt es schon den ersten Trailer. Mit beeindruckenden Zahlen gestartet ist Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC), falls ihr noch nicht das Vergnügen habt, könnt ihr das Eröffnungsvideo noch nachholen. Ebenso seit wenigen Tagen erhältlich sind das Ghibli-inspirierte Europa (Switch, PC) sowie die JRPG-Hommage Sky Oceans: Wings for Hire (PS5, Switch, Xbox Series, PC).

Bevor im November Mario & Luigi: Brothership (Switch) ansteht, versorgte uns Nintendo mit dem Übersichtstrailer. Um einen Kriminalfall ging es hingegen im neuen Trailer zu Life is Strange: Double Exposure (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Farming mit einer düsteren Unterwelt verbinden will Everholm (PC) und Void Sols (PC) ist das nächste Soulslike – diesmal streng geometrisch. Mit Fiona gab es Verstärkung für Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme (PS4, PS5, PC).

Eine ausführliche Präsentation könnt ihr euch zu Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil) ansehen, inklusive Gameplay-Material. Mit einer Mischung aus Palworld und Pokémon Go sorgt derzeit Miraibo GO (PC, Mobil) für Aufsehen. Nächste Woche stehen dann weitere Inhalte aus The First Soldier für Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) an. Das nächste große Update zu Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) steht noch im Oktober an. Sein letztes YouTube-Video hat Masahiro Sakurai ganz seinem Wegbegleiter Satoru Iwata gewidmet.

Damit kommen wir noch zu den gleich fünf neuen Reviews der Woche von JPGAMES. Nach langer Wartezeit fliegen nun wieder die Fäuste in Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) und die bombastisch inszenierten Kämpfe können überzeugen. Das nächste Highlight für Rollenspiel-Fans ist Metaphor: ReFantazio (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) von Atlus. Mit vielen Persona-Anleihen herrscht hier akute Suchtgefahr. Gegen Horden von Aliens könnt ihr in Earth Defense Force 6 (PS4, PS5, PC) (zum Testbericht) antreten. Fans der Reihe werden wieder viel Spaß haben, auch im Couch-Koop. Das Soulslike Enotria: The Last Song (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) kommt mit mediterranem Charme daher. Die Gegner-KI ist allerdings manchmal ein einschneidendes Manko. Für weitere Plattformen erhältlich ist inzwischen Master Detective Archives: RAIN CODE Plus (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Das gelungene Detektiv-Adventure-Spiel im Geiste von Danganronpa ist eine Portierung der Switch-Veröffentlichung.