Tales of the Abyss oder ein neues Spiel: Producer spricht über die Zukunft der Serie

Mit der Reihenfolge der Remaster zur Tales-of-Serie sind nicht alle Fans einverstanden. In den Augen vieler gibt es Spiele, die eine Neuauflage eher verdient hätten und nicht zuletzt auch einige, die dem Westen mangels Lokalisierung bisher verwehrt blieben. Aber nach dem kürzlich angekündigten Tales of Graces f Remastered wird es weitere Remaster geben.

Das ist durch die Ausrufung des Tales Remastered Project zum 30. Geburtstag der Serie ohnehin belegt. Aber Producer Yuki Ishikawa hat diese Absicht auch noch einmal in einem neuen Interview bekundet. Doch zunächst musste er sich erstmal dafür rechtfertigen, dass man Tales of Graces zuerst ausgewählt hat.

Zunächst sei Graces einer der beliebteren Titel der Reihe, so Ishikawa gegenüber IGN. Fans würden es besonders für sein Kampfsystem mögen. Außerdem sei jetzt ein „gutes Timing“, diesen Titel zum ersten Remastered-Titel des Projekts zu machen.

Ein „2D-Pixel-Spiel“ würde eine „zu große Kluft“ bilden zu den Leuten, die Spiele wie Tales of Arise mögen würden. Mit anderen Worten: Ein beliebtes und einigermaßen modernes Tales-of sollte es sein, damit Fans des sehr erfolgreichen Tales of Arise anknüpfen können.

Ishikawa nennt aber auch als Grund, dass das Original von Tales of Graces f nur in vier Sprachen lokalisiert worden sei und man mit dem Remaster in der Lage sei, neue Sprachoptionen zugänglich zu machen. IGN ergänzt zudem, dass das Original auf der PS3 „gefangen“ sei und das Remaster das Spiel schließlich für alle modernen Konsolen zugänglich mache. Plattformexklusivität sei im Übrigen etwas, das für die Zukunft nicht mehr geplant sei, so Ishikawa.

Und was kommt nach Graces? Yuki Ishikawa selbst sei ein Fan von Tales of the Abyss und nannte es als einen der Gründe, warum er zum Unternehmen kam. „Wenn [ein Remaster von Tales of the Abyss] möglich wäre und ich diese Freude mit dem Rest der Fans teilen könnte, wäre das etwas, worauf ich hart hinarbeiten würde“, sagte Ishikawa.

„Das Ziel die Tales of im Allgemeinen ist es, die Marke wachsen zu lassen“, erklärte Ishikawa. „Es ist also nicht so, dass die Tales-of-Reihe mit Tales of Arise enden wird… Ob es also einen komplett neuen Titel, ein Remaster oder ein Remake geben wird, können wir nicht mit Sicherheit sagen, aber wir wollen auf jeden Fall weiter vorankommen.“

