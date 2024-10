Everholm führt euch auf eine magische Farm mit einer düsteren Unterrwelt

Publisher indie.io hat mit Entwicklerstudio Chonky Loaf den konkreten Termin für die Veröffentlichung von Everholm verraten. Am 11. November verschlägt es euch auf die Suche nach Lillys verlorener Schwester und auf eine geheimnisvolle Insel.

Dort siedelt ihr euch an, lernt die Everfolks kennen, deckt ihre Geheimnisse auf und findet heraus, was es mit Everholm auf sich hat. Eingebettet ist diese Geschichte in ein minimalistisches RPG-Abenteuer, das auf einem heruntergekommenen Bauernhof am Rande der Insel beginnt. Klar, diesen gilt es erstmal durch harte Arbeit, Handwerk und einen Hauch Magie aufzuwerten.

„Everholm bietet ein tiefgreifendes Landwirtschaftssystem mit saisonalen Feldfrüchten, Tierhaltung, Werkzeugen und Hausaufrüstungen, das den Spielern die Freiheit gibt, ihre Farm nach eigenem Ermessen zu gestalten. Landwirtschaft, Nahrungssuche und Fischfang sorgen für ein gemächliches Bauerlebnis, während Lilly langsam ihren Platz unter den Bewohnern der Insel findet“, erklärt man.

Es gibt 20 einzigartige BewohnerInnen, deren Vertrauen gewonnen werden soll und die ihre Vergangenheit durch eine Reihe von Quests und Interaktionen erzählen. Das Vertrauen der InselbewohnerInnen zu erlangen, ist zentraler Bestandteil von Everholm. „Jeder Charakter verfügt über ein Freundschaftswachstumssystem, das durch durchdachte Interaktionen, Quests und Geschenke vertieft wird“, heißt es.

Unter der gemütlichen Oberfläche lauert buchstäblich eine prozedural generierte Unterwelt mit düsteren Geschichten und Antworten auf eure Fragen. Hier trefft ihr auch auf Monster und Herausforderungen, die ihr mit Waffen und Magie beherrscht. Die Steam-Seite zu Everholm findet ihr hier.

„Dieses Gefühl, wenn draußen ein wütender, tobender Sturm tobt, der Donner grollt, der Regen prasselt und man sicher in seinem Bett liegt und eine heiße Schokolade in der Hand hält – das ist Everholm“, verspricht Mihajlo Djokic, Lead Designer von Chonky Loaf – dem kleinen serbischen Indie-Game-Entwicklerstudio hinter Everholm. Die Steam-Seite zu Everholm findet ihr hier.

Der neue Trailer:

