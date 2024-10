Die Darkness-Trilogie: Aspyr kündigt Tomb Raider IV-V-VI Remastered an

Wie sagt man so schön? Wer I-II-III sagt, muss auch IV-V-VI sagen. Aspyr hat Tomb Raider IV-V-VI Remastered angekündigt. Die Veröffentlichung ist am 14. Februar 2025 für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs geplant.

Die Sammlung beinhaltet die Darkness-Trilogie bestehend aus Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles und Tomb Raider: The Angel of Darkness. Neben der Remaster-Grafik könnt ihr auch jederzeit zu den klassischen Polygon-Modellen wechseln.

Versprochen wird eine überarbeitete Grafik, moderne Steuerelemente, die von späteren Spielen der Serie inspiriert sind sowie eine flüssigere Bewegung und Kameraführung. Es gibt Fotomodi und zahlreiche Quality-of-Life-Features wie LP-Balken wie Endgegner, außerdem gibt es neue Trophäen und Achievements.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Tomb Raider IV-V-VI Remastered, Aspyr