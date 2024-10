Der erste Träger von Clouds Panzerschwert gibt bald Rätsel in Final Fantasy VII Ever Crisis auf

Kürzlich feierte Final Fantasy VII: Ever Crisis seinen ersten Geburtstag. Ever Crisis ist sozusagen ein Best-of der Compilation zu Final Fantasy VII. In Episoden werden die Ereignisse aus der gesamten Compilation, darunter auch aus dem nie von Square Enix lokalisierten Before Crisis.

Auch Mobile-Ableger Final Fantasy VII: The First Soldier erhält Episoden und demnächst eine neue. Das Spiel wurde in diesem Jahr leider eingestellt, aber die Geschichten aus The First Soldier leben in Ever Crisis weiter. The First Soldier spielt 30 Jahre vor der Haupthandlung aus Final Fantasy VII und so sahen wir bereits den jungen Sephiroth.

Das neue Kapitel zu The First Soldier widmet sich diesmal Fanliebling Angeal Hewley und es erscheint am 16. Oktober 2024. Ein erster Trailer gibt einige Einblicke. Wir sehen einen Angeal, der wie Sephiroth viel jünger ist, als wir ihn aus Crisis Core kennen.

Er ist wie Sephiroth noch ein Rekrut, schwingt aber schon das Panzerschwert, welches er später an Zack weitergeben soll und das schließlich bekanntlich bei Cloud landet. Der Trailer beginnt mit Bildern aus Wutai und Angeal scheint der Star dieses Kapitels zu werden. Am Ende gibt es einen Hinweis darauf, dass auch Hojo auftaucht und wir werden offenbar Zeugen des ersten Aufeinandertreffens von Sephiroth und Angeal. Fans rätseln schon, welche neuen Inhalte uns genau erwarten.

Seit einiger Zeit ist Final Fantasy VII: Ever Crisis auch auf Steam spielbar und die Zahl der Spielenden dürfte sich weiter vergrößert haben. Zuvor war es für Mobilgeräte erschienen und ist bereits 7 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Der neue Trailer:

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot