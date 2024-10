Die JRPG-Hommage Sky Oceans: Wings for Hire ist jetzt erhältlich, hebt aber nicht ab

Seit dieser Woche ist Sky Oceans: Wings for Hire weltweit für Konsolen und PCs erhältlich. Für Nintendo Switch und PS5* gibt es dabei sogar eine physische Veröffentlichung von Publisher pQube, die ihr bei Amazon* findet.

Sky Oceans: Wings for Hire erhebt für sich selbst den Anspruch, eine Hommage an klassische JRPGs zu werden. Es verschlägt euch in ein Himmelsreich, wo euch eine berührende Geschichte über die Suche nach dem Sinn des Lebens erwarten soll.

Falls nur der Himmel die Grenze war, ist Sky Oceans offenbar nicht so richtig abgehoben. OpenCritic zieht nach (allerdings nur vier Reviews) einen bisherigen Schnitt von 43 Punkten. „Das Problem mit Sky Oceans: Wings for Hire ist, dass es versucht, etwas zu bieten, was wir schon kennen, und dabei trotzdem scheitert“, resümiert zum Beispiel Nintendo Life.

Ihr schlüpft, wenn ihr denn trotzdem möchtet, in die Rolle von Glenn Windwalker, stellt eure Piratencrew zusammen und kämpft gegen die Allianz. Vieles spielt sich dabei in den Lüften ab. Vergleiche mit Skies of Arcadia wurden vorab laut.

Optisch sieht sich das chilenische Octeto Studio von Studio Ghibli inspiriert und möchte abwechslungsreiche Umgebungen und unvergessliches Charakterdesign bieten. Dazu soll es einen Orchester-Soundtrack geben.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Sky Oceans: Wings for Hire, PQube Games, Octeto Studios