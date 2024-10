Nintendo enthüllt überraschend ein neues Gadget: Alarmo – ein besonderer Wecker

Nintendo hat heute überraschend ein brandneues Gadget enthüllt: Nintendo Sound Clock: Alarmo. Ein „interaktiver und außergewöhnlicher Wecker“, der euch beim … Aufwachen helfen soll.

Der Wecker reagiert mit Klängen aus Videospielen auf eure Bewegungen. Beispielsweise mit dem Geräusch klingender Münzen aus Super Mario Odyssey oder mit dem Geräusch von Tintenklecksern aus Splatoon 3. So richtig entspannt hört sich das im Trailer nicht an. Das geflüsterte „wach auf, Link“ von Zelda tönt schon besser.

Die Musik vereint sich mit Klangeffekten, die durch deine Bewegungen aktiviert werden, erklärt Nintendo. „So hast du das Gefühl, du würdest in der Spielwelt selbst aufwachen“, heißt es. Und wenn du aus dem Bett steigst, gibt es auch eine kleine Überraschung.

Sobald ihr aus dem Bett steigt, deaktiviert sich Alarmo ohne eine weitere Berührung. Wenn ihr zu lange braucht, wird er lauter. Neben Splatoon 3 und Super Mario Odyssey warten Klänge aus Pikmin 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Ring Fit Adventure. Weitere sollen über kostenlose Updates folgen.

Alarmo soll neben der Weckfunktion weitere sinnvolle Funktionen bieten, darunter Schlummerklänge zum Einschlafen, eine Statistik zum Schlaf und zu Bewegungen und einen Stundenton für die volle Stunde. Bis Mitte Januar 2025 soll Alarmo als „zeitlich begrenztes Angebot“ für Switch-Online-Abonnenten zum Kauf im My Nintendo Store verfügbar sein.

Alarmo könnte zurückgehen auf eine schon 2014 angekündigte Initiative von Nintendo, um die es in den Folgejahren aber ruhig geworden war. 2014 kündigte man an, dass man an Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität arbeiten würde. Auch ein Sensor zur Messung von Schlaf war damals dabei. Kein Witz: Nintendo veröffentlichte auch eine vierteilige „Ask the Developer“-Reihe zu Alarmo.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Nintendo