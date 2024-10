Wonder Boy und Alex Kidd: Dinopunk will an die goldene Ära der 2D-Plattformer anknüpfen

Publisher Dojo System und das spanische Studio The Dude Games haben gemeinsam den Retro-Side-Scroller Dinopunk: The Cacpos Adventure für PlayStation und PCs angekündigt. Das Spiel möchte an die goldene Ära der 2D-Plattformer um Wonder Boy, Alex Kidd und Contra anknüpfen und soll 2025 erscheinen.

Eure Mission besteht darin, ein gestohlenes Ei zu bergen, während wir uns durch eine Welt von Hindernissen, Feinden und Dinos bewegen, die vom fürchterlichen T-Rex beherrscht wird. Nicht nur ein klassischer Pixel-Art-Stil soll dabei an die oben genannten Klassiker erinnern.

Als ambitionierter amphibischer Dino könnt ihr die Kraft des Wassers zu eurem Vorteil nutzen. Eure Fähigkeiten verbessert ihr in einem Shop und meistert so immer schwieriger werdende Herausforderungen. Für Abwechslung soll ein süchtig machendes Surf-Minispiel im Stil von California Games sorgen.

Bildmaterial: Dinopunk: The Cacops Adventure, Dojo System, The Dude Games