Durch das Fegefeuer: Square Enix enthüllt neues RPG Emberstoria mit namhafter Besetzung

Square Enix hat das neue Emberstoria angekündigt. Das neue Strategie-RPG vereint einige bekannte Namen und Talente, darunter Yusuke Kozaki (Fire Emblem Awakening) als Main Character Designer und den bestens bekannten Masashi Hamauzu (Final Fantasy XIII) als Komponisten. Das Szenario steuert Benny Matsuyama (Imperial SaGa) bei und als Synchronsprecher stellte man bisher unter anderem Minami Takahashi, Ayana Taketatsu, Aya Endo und Kensho Ono vor.

Wermutstropfen: Emberstoria erscheint für Mobilgeräte und PCs über den DMM Games Player und ist bisher nur für Japan angekündigt, wo es am 29. November an den Start gehen soll. So wird der Titel zumindest im japanischen App Store gelistet. „Das Fegefeuer – ein von Monstern heimgesuchtes Gebiet, ein Ort, an dem die Weisheit zahlreicher verlorener Welten schlummert“, so die Einführung.

Und weiter: „Die Menschheit hat dieses verschüttete Wissen und die Technologie, die sie aus der Asche zurückgewonnen hat, genutzt, um riesige Schiffe zu bauen, die durch die Lüfte schweben, und die Seelen, die in den Tiefen der Erde schwelen, als furchtlose Krieger wiederzubeleben. Alles, um in dieser rauen Welt zu überleben.“

Die Eroberung an der Seite eurer Verbündeten ist ein Fokus des Spiels. Ihr analysiert das Schlachtfeld in Echtzeit und erobert den Turm im Zentrum. Kämpft gegen feindliche Gruppen, besiegt magische Bestien und stellt euch den Prüfungen des Fegefeuers.

Obendrein erwarten euch auch Stadtentwicklungs-Mechaniken. Ihr baut eure Basis aus, die der Schlüssel zum Sieg sein soll. Verstärkt verschiedene Bereiche wie Bau, Forschung, Ausbildung und Ressourcenproduktion und passt das Erscheinungsbild eurer Basis an. Eure Truppen bildet ihr mit „Glut“ aus, die ihr durch das Besiegen von Bestien erhaltet.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Emberstoria, Square Enix