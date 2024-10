Miraibo GO sorgt weiter für Furore: Mischung aus Palworld und Pokémon GO begeistert Fans

Mitten in die Klage von Nintendo und The Pokémon Company gegen Pocketpair wegen Patentverletzung durch das populäre Palworld platzt im September diese Ankündigung: Miraibo GO verzeichnet bereits über 200.000 Vorabregistrierungen und soll demnächst für Mobilgeräte und PCs erscheinen.

Inzwischen müssen sich die Macher von Dreamcube allerdings korrigieren. Nunmehr stehen nämlich schon über 700.000 Vorabregistrierungen in den digitalen Büchern. Das Erreichen dieses Meilensteins hat natürlich einige Ingame-Boni freigeschaltet, die später zum Start an alle Fans verteilt werden.

Das nächste „VIP-Geschenkpaket“ für alle gibt es dann bei einer Million Vorabreigstierungen, die jetzt bei Google Play, im App Store und auf der offiziellen Website auch für PCs möglich sind. Einen neuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen!

Man nennt sich selbst „Pal-like Mobile Survival Game“, andere nennen Miraibo GO schon „Palworld meets Pokémon GO“. Der Vergleich kommt natürlich nicht von ungefähr. Miraibo GO kombiniert wesentliche und beliebte Elemente aus Palworld und Pokémon GO.

Spieler sammeln Kreaturen namens Mira und erkunden eine weitläufige Welt, in der man darüber hinaus kämpft, andere Abenteurer trifft, überlebt und bis insgesamt bis zu 24 Mitspielern eine eigene Basis baut. Trotz des Namenszusatz „GO“ handelt es sich aber nicht um ein AR-Game, die Gemeinsamkeiten hören offenbar bei Monstern, Fangmechaniken und dem mobilen Spielen auf.

Pikant: Die Miras werden mit sogenannten Miraballs gefangen. Es wird bekanntlich spekuliert, dass es ganz konkret unter anderem die Fangmechanik von Palworld sein könnte, die dem Spiel im Rechtsstreit auf die Füße fällt. Es wird interessant sein zu beobachten, wie und ob Miraibo GO durchstartet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Miraibo GO, Dreamcube