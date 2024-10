Dragon-Age-Schöpfer findet klare Worte für Woke-Kritik an The Veilguard

Am 31. Oktober 2024 geht mit Dragon Age: The Veilguard der nächste Eintrag in die beliebte Rollenspiel-Serie an den Start. Während viele Fans von den bisherigen Eindrücken angetan sind, gibt es – wie leider üblich dieser Tage – auch einige Stimmen, die den Titel als „woke“ kritisieren.

Zu eben diesem Thema äußerte sich nun Serienschöpfer David Gaider, der die entsprechenden Kritiker als „ver****te Touristen“ bezeichnet. In einem Bluesky-Post schreibt er: „Offenbar sind die üblichen Verdächtigen darüber verärgert, wie woke das neue Dragon Age ist, eine offenbar plötzliche und unerwartete Entwicklung in der Serie. Ver****te Touristen.“ Letztere Bezeichnung soll vermutlich andeuten, dass Gaider diese Kritiker für falsche Fans hält. Immerhin hätten sie sonst bereits das erste Spiel von 2009 als „woke“ bezeichnen müssen.

Mehrere beliebte Online-Foren wurden in letzter Zeit mit Kritik daran überschwemmt, dass der vierte Teil des langjährigen Franchise „woke“ sei. Einige der Poster, die zu dieser Welle von Beschwerden beigetragen haben, scheinen ein Problem damit zu haben, dass die Gefährten von Dragon Age: The Veilguard kanonisch pansexuell sind, und argumentieren, dass dieser Versuch, vielfältige Romanzenoptionen anzubieten, ihnen ihre Persönlichkeit raubt. Andere scheinen aus verschiedenen genannten Gründen von der vielfältigen Charakterbesetzung des Spiels verärgert zu sein.

In einem anschließenden Gespräch mit einem anderen Bluesky-User stellte Gaider übrigens klar, dass er kein Problem damit habe, wenn den Leuten Dinge am Spiel gefallen oder es auch nicht tun. Mit seinem ursprünglichen Kommentar wollte er lediglich der Vorstellung entgegentreten, dass The Veilguard eine neue Ebene der „Wokeness“ in das Franchise einführt.​​​

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam, EA-App und im Epic Games Store. Ab sofort könnt ihr euch eine standardmäßige Handelsversion für PS5* oder Xbox Series* bei Amazon vorbestellen. Darüber hinaus winkt eine Deluxe Edition* mit zusätzlichen kosmetischen Items.

