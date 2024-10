Wieso das 3D-Remake von Romancing SaGa 2 weiterhin auf das klassische Kampfsystem setzt

In diesem Monat erscheint Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Es handelt sich dabei um ein Remake des beliebten und erfolgreichen SNES-Klassikers. Square Enix und Producer Shinichi Tatsuke haben sich für ein vollständiges 3D-Remake des einstigen 2D-Pixel-Abenteuers entschieden.

Eine extreme Modernisierung, bei der natürlich alle Aspekte des Originals auf dem Prüfstand stehen. So vielleicht auch das Kampfsystem, das im Original rundenbasiert war – und es auch im Remake ist. Wir haben Producer Shinichi Tatsuke gefragt, ob man auch eine Abkehr vom kommandobasierten Spiel in Betracht gezogen hat.

Viele, auch ähnlich traditionsreiche JRPGs, haben sich über die Jahre immerhin vom rundenbasierten Kampfsystem verabschiedet. Auch, um mehr Fans zu erreichen, was die SaGa-Serie gewiss auch anstrebt. Doch eine Abkehr vom klassischen Kampfsystem soll damit nicht einhergehen, meint Producer Tatsuke.

„Heutzutage wechseln viele Rollenspiele, die früher befehlsbasiert waren, wie Final Fantasy, zu aktionsbasierten Kämpfen. Ich dachte mir also, dass ein kommandobasiertes Spiel dieses Spiel tatsächlich von anderen abheben würde“, so Shinichi Tatsuke.

Und weiter: „Außerdem ist die sorgfältige Auswahl jedes einzelnen Kommandos in einem rundenbasierten System ein großer Teil dessen, was die SaGa-Serie so unterhaltsam macht, also wollte ich daran nicht herumbasteln. Stattdessen wollte ich das Tempo des Kampfes verbessern, da ich dachte, dass dies dazu beitragen würde, einige der frustrierenden Aspekte des rundenbasierten Kampfes zu beseitigen.“

Wie gut das gelungen ist, könnt ihr in einer spielbaren Demo jetzt selbst ausprobieren, bevor das HD-Remake am 24. Oktober für PlayStation, Nintendo Switch und PCs erscheint. Wer das Spiel vorbestellt, erhält als Bonus zwei hilfreiche Gegenstände: Shiyuans Tactical Primer und Cat’s Amulet. Es gibt zudem eine Handelsversion für Nintendo Switch und PS5, die ihr bei Amazon* findet.

The original english script:

When a game is remade in such a modern way, everything is probably under consideration, right down to the battle system. You kept it classic turn-based – some might say that an action-based battle system would reach a wider audience these days. What were the internal discussions about this?

Nowadays, lots of RPGs that were command-based in the past, like FINAL FANTASY, are switching to action-based combat. So I figured that actually, going command-based would help to set this game apart. Also, meticulously choosing each and every command in a turn-based system is a large part of what makes the SaGa series so enjoyable, so I didn’t want to tinker with that. Instead, I sought to improve the pacing of combat, as I figured that doing this would help to do away with some of what makes turn-based combat frustrating.

Bildmaterial: Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, Square Enix, Xeen