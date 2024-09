Das war … Kalenderwoche 37/2024

Neben der Enthüllung der PlayStation 5 Pro gab es auch einige interessante Meldungen quer durch die Final-Fantasy-Reihe. In der ansonsten eher ruhigen Woche haben wir zudem noch ein Review und ein Preview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach vielen Gerüchten und Insiderberichten machte Sony in dieser Woche endlich Ernst. Bei einer technischen Präsentation von Mark Cerny kündigte man die PlayStation 5 Pro an, welche mehr Leistung bietet, 799,99 Euro kostet und kein Blu-ray-Laufwerk hat. Das bereits verfügbare Laufwerk kann man sich separat kaufen. Analysten sehen die neue Hardware dennoch auf gutem Weg. Als Nebeneffekt der Enthüllung ist nun auch ein neuer Sony-Handheld wahrscheinlicher geworden.

Zum Remake-Projekt von Final Fantasy VII gibt es einen groben Zeitplan, wie es weitergeht. Auf der Gamescom haben wir zudem Naoki Yoshida nach einem Remake zu Final Fantasy IX gefragt. Gerüchteweise bei der Tokyo Game Show sollen gleich mehrere Final-Fantasy-Spiele für Xbox angekündigt werden. In den japanischen Verkaufscharts nicht wirklich vorwärts kommt derweil Visions of Mana (PS4, PS5, Xbox Series, PC).

Das mit guten Referenzen enthüllte LURKS WITHIN WALLS (PC) macht Horror-Fans sicherlich neugierig. Wenn euch der Sinn eher nach Puzzle-Action steht, könnte Piczle Cross: Rune Factory (Switch, PC) etwas für euch sein. Inzwischen erhältlich ist Lollipop Chainsaw RePOP (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Der übliche Übersichtstrailer zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) liegt inzwischen vor. Zusätzlich solltet ihr euch vor Spoilern zum neuen Zelda in Acht nehmen.

Kurz vor der Veröffentlichung könnt ihr in eine Demo zu REYNATIS (PS4, PS5, Switch, PC) reinschauen. Aus Japan erreichten uns mehrere Presse-Videos zu Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Auch die Entwickler von Crimson Desert (PS5, Xbox Series, PC) haben kräftig mit Gameplay nachgelegt. Bisher nur für Japan angekündigt ist Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School (PS4, PS5, Switch), der Trailer ist dennoch interessant. Mit Anlehnungen an Animal Crossing und Dinos kommt Amber Isle (Switch, PC) daher. Im Retro-Gewand zeigt sich in der nächsten Woche Flowstone Saga (PC), allerdings ist das Kampfsystem unerwartet.

In den Early Access gestartet ist Backrooms Media (PC), ein Creepypasta-Game. Die Konsolenversion von Potionomics ist als Masterwork Edition inzwischen datiert. Auch das in Deutschland entwickelte Between Horizons erscheint für Konsolen, hier steht die Veröffentlichung schon nächste Woche an. Weitere Hinweise gab es zum nach wie vor nicht enthüllten Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, welches aber wohl nur eine Frage der Zeit ist. Das nächste große Update zu Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) steht in wenigen Tagen an, derweil machen Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) und McDonald’s in den USA gemeinsame Sache.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES führte uns in den Dungeon. Genauer gesagt hatten wir Spaß mit Fairy Tail: Dungeons (PC) (zum Testbericht), welches sich an Fans der Reihe richtet. Es warten schnelle, knifflige Roguelike-Kämpfe und mit hohem Wiederspielwert. Auf Einladung von Nintendo konnten wir bereits jetzt einen Blick auf Super Mario Party Jamboree (Switch) werfen. Der Fokus scheint auf den Online-Modi zu liegen.