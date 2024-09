Compile Heart zeigt neuen Trailer zu Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School

Publisher Compile Heart und Entwickler Sting haben einen neuen Trailer zu Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School veröffentlicht. Dazu gab man bekannt, dass es im Spiel einen Fotomodus geben wird.

Man möchte mit dem Spiel ein neues Kapitel der Serie aufschlagen. Das neue RPG soll die „unberührte Weltanschauung und die vertrauten Charaktere der Madou-Monogatari-Serie in all ihrer nostalgischen Pracht präsentieren“.

Madou Monogatari: Fia and the Mysterious School erscheint am 28. November in Japan für PlayStation 5, PlayStation 4 und Switch. Die allermeisten Madou-Monogatari-Spiele haben es nicht außerhalb Japans geschafft. Mit Sorcery Saga: Curse of the Great Curry God erschien 2013 und 2014 der letzte Ableger aber für PS Vita in Nordamerika und Europa.

Der neue Trailer:

