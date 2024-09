Amber Isle will schon bald Animal-Crossing-Fans mit auf eine prähistorische Reise nehmen

Vor einigen Tagen konnten wir euch bereits über den konkreten PC-Termin von Amber Isle informieren. Am 10. Oktober 2024 erscheint die prähistorische Shop-Simulation bei Steam. Switch-Fans müssen zum Glück nicht viel länger warten: am 31. Oktober wird Amber Isle digital für die Hybridkonsole erscheinen.

Manch einer findet, besonders Animal-Crossing-Fans sollten sich den Tag im Kalender anstreichen. Die Paleo bewohnen die Bernsteininsel gemeinsam mit euch, einem neuen (und dem einzigen) Ladenbesitzer des Landes.

Wie Tom Nook verkauft ihr alles Notwendige an die Dorfbewohner. Jeder Kunde soll dabei seine eigenen Bedürfnisse und Verhaltensweisen haben. Es wird verpfändet, gefeilscht und es werden Gegenangebote gemacht, um den bestmöglichen Preis zu erzielen.

Unter dem strengen Blick des mürrischen Leguan-Bürgermeisters erwartet euch wie in anderen Spielen des Genres die Aufgabe, Amber Isle zu alter Blüte zu führen. Freundet euch mit den Einheimischen an und verbessert das Dorf, sodass andere Paleo zurückkehren.

Das neue „Deep Dive“-Video erklärt euch alles, was ihr zu Amber Isle wissen müsst. Angefangen von Customization-Optionen, über das Crafting, bis hin zum Verkauf der Waren in eurem Laden. Und natürlich alles, was euch auf eurem Weg noch so begegnet.

Der neue Deep Dive:

