Zenless Zone Zero gibt einen stylischen Blick auf die neuen Inhalte mit „Tour de Inferno“

Wie bei allen seinen Spielen treibt Hoyoverse auch im Falle des kürzlich erst an den Start gegangenen Zenless Zone Zero die Versionsnummer fleißig nach oben. Am 25. September erscheint schon Update 1.2 zum Spiel.

Das Update mit dem Titel „Tour de Inferno“ wird das Free-to-Play-Game um Handlungen und Mechaniken erweitern. Zusammen mit den Söhnen von Calydon reist ihr durch die Einöde der Außenzone.

Ihr trefft auf das brandneue Minispiel „Bizarrer Reisegefährte“ in der Spielhalle „Godfinger“ und eine Vielzahl neuer Aktionen wie das „Festmahl des Oberherrn“ und weitere. Dazu gibt es Optimierungen für das Spielbrett und die Zeit- und Ausdauersysteme.

„Die Außenzone ist ein unterentwickeltes und karges Gebiet außerhalb von New Eridu und dient als Hauptbühne für das bevorstehende neue Kapitel der Handlung. Trotz der Trostlosigkeit ist dieses Gebiet reich an Brennstoffressourcen, welche manchmal zu Spannungen und Wettstreit zwischen verschiedenen Organisationen der Gegend führt“, so Hoyoverse zu den neuen Gebieten.

Gewohnt stylisch und rockig unterlegt führt euch ein neuer Trailer heute in Update 1.2 ein. Zenless Zone Zero ist für Mobilgeräte, PCs und PlayStation 5 verfügbar. Das urbane Fantasy-Action-RPG will an die Erfolge von Genshin Impact und Honkai Star Rail anknüpfen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo