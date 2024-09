Final Fantasy VII: Co-Director teilt groben Zeitplan zum letzten Teil der Remake-Trilogie

Inzwischen ist Final Fantasy VII Rebirth schon wieder einige Monate erhältlich und so langsam kommt die Frage auf, wann Square Enix wohl den dritten und letzten Teil der Remake-Reihe zumindest ankündigen würde. Vielleicht bei der Tokyo Game Show im September? Co-Director Motomu Toriyama grenzte jetzt ein wenig ein.

Er sprach mit der Famitsu über den ersten Geburtstag von Final Fantasy VII: Ever Crisis, den man derzeit mit neuen Inhalten und Events feiert. Toriyama ist mit der „Final Fantasy VII“-Welt und ihren Charakteren als Director von Ever Crisis und Co-Director der Remake-Trilogie inzwischen wohl enger verwoben als je zuvor.

Im Gespräch mit der japanischen Famitsu erklärt er: „Ich arbeite auch am letzten Teil des „Final Fantasy VII Remake“-Projekts, deshalb bin ich manchmal etwas verwirrt“, so Toriyama. Wenn jemand von der „Highwind“ spreche, frage er sich, von welcher. Das Luftschiff von Cid tauchte bereits in Ever Crisis auf, ebenso in Rebirth und wird natürlich auch im letzten Teil der Remake-Trilogie auftauchen.

Im September 2025 feiert Ever Crisis seinen zweiten Geburtstag und den soll das Spiel auf jeden Fall noch erleben. „Bis dahin werden wir vielleicht damit begonnen haben, Informationen über den letzten Teil des Remake-Projekts zu veröffentlichen, und ich hoffe, dass die Spieler sich mit uns darauf freuen werden“, so Toriyama gegenüber der Famitsu.

Der Rest ist Spekulation: So werden wir bis September 2025 mutmaßlich den Namen, die Plattform und vielleicht sogar einen Veröffentlichungstermin kennen. Schon jetzt gibt es hin und wieder kleine Details zum noch namenlosen dritten Teil. Naoki Hamaguchi sprach bereits über den erneuten Auftritt von „Blut der Königin“ und dass der letzte Teil die Fan-Erwartungen noch einmal übertreffen soll.

via Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix