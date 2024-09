LURKS WITHIN WALLS ist inspiriert von Japan-Klassikern und bietet Designs von Trevor Henderson

Der Publisher 2 Wedges und der Entwickler Here Be Monsters haben den kommenden Survival-Horror-Titel LURKS WITHIN WALLS angekündigt. Der Titel vereint Dungeon-Rollenspiel-Action mit Survival-Horror-Elementen und einem rundenbasierten Kampfsystem.

Inspiriert wurde LURKS WITHIN WALLS unter anderem von Titeln wie Resident Evil, Parasite Eve und der Shin-Megami-Tensei-Reihe. Die Designs der Monster stammen übrigens aus der Feder von Trevor Henderson.

Henderson ist unter anderem bekannt für Siren Head. Die Kreatur wird auch in LURKS WITHIN WALLS ihren Auftritt haben, ebenso wie weitere neue und bekannte Wesen, darunter Long Horse und Bridge Worm.

Die Einführung zu LURKS WIHIN WALLS, gruselig: „Ein Gebäude unter Quarantäne. Die Bewohner sind isoliert. Diejenigen, die es nicht geschafft haben, sich zu isolieren, taumeln nun kontaminiert durch die Gänge. Aber es sind nicht nur die infizierten Bewohner – die Dunkelheit verbirgt weitere Anomalien. Es fühlt sich an, als ob das Gebäude selbst lebendig ist.“

Der Titel soll für PCs via Steam erscheinen. Eine Steam-Seite ist schon online, dort könnt ihr den Titel auf eure Wunschliste packen, wenn ihr mögt. Unten seht ihr den ersten Trailer. Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es noch nicht.

Der Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: LURKS WITHIN WALLS, 2 Wedges, Here Be Monsters