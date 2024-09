Xbox-Blowout zu Final Fantasy: „Die ganze Palette“ inklusive VII und XVI soll auf dem Plan stehen

Die letztjährige Tokyo Game Show nutzten Xbox und Square Enix zur Vertiefung der Annäherung, die sich in den letzten Jahren abzeichnete. Nachdem man öffentlichkeitswirksam Final Fantasy XIV für Xbox angekündigt hatte, inzwischen ist die Veröffentlichung schon erfolgt, ging es mit Octopath Traveler II für Xbox weiter.

Die Tokyo Game Show 2024 könnte ein echter Meilenstein der Zusammenarbeit von Xbox und Square Enix werden. Schon seit Monaten gibt es immer mal wieder Gerüchte um eine kommende Xbox-Adaption zu Final Fantasy XVI und auch die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII ist immer ein Thema. Doch es soll angeblich noch viel umfangreicher werden.

Der in Microsoft-Fragen gut informierte WindowsCentral-Journalist Jez Corden hat eben dies in einem Podcast angedeutet. So erklärt er, er glaube, dass die Xbox-Show bei der Tokyo Game Show „etwas Final-Fantasy-bezogenes“ bieten würde. Da muss man kein Insider sein. Er wird aber auch konkret: Demnach habe er gehört, dass „die ganze Palette auf dem Plan steht“, darunter auch Final Fantasy VII, Final Fantasy XVI und die Pixel-Remaster.

Gleichwohl: Es ist offen, ob alle Ankündigungen im Rahmen der TGS-Show publik gemacht werden. Jez Corden sei sich nicht sicher, ob beispielsweise Final Fantasy VII „in der ersten Welle“ sei. Im Oktober 2023 hatte ein anderer glaubhafter Insider, Nate the Hate, erklärt, damals hätte es keine konkreten Xbox-Pläne für Final Fantasy VII Remake gegeben.

Der Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast wird am 26. September um 12 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt und bei Youtube könnt ihr live dabei sein. Versprochen ist „eine aufregende Auswahl an Spielen von Drittanbietern“, die „hauptsächlich in Japan und Asien beheimatet sind“.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO