Obacht vor Spoilern: Eine ROM zu Zelda: Echoes of Wisdom ist Berichten zufolge im Umlauf

Ouch, es ist schon wieder passiert. Berichten zufolge ist The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom bereits geleakt. Konkret ist offenbar eine ROM des Spiels im Internet im Umlauf. Jetzt heißt es für Fans, tri hard die Spoiler zu vermeiden. Und für Nintendo weitere … Duplikate.

Wortspiele beiseite, denn es ist ernst: Nintendo wird in den nächsten Stunden und Tagen sicher alles daran legen, dessen Ausbreitung zu verhindern. Logisch, denn die Verbreitung ist natürlich illegal. Und für Fans noch schlimmer: Sie geschieht lange vor dem Launch.

Potenzielle Spoiler sind die logische Konsequenz. Wenn ihr also bisher alle offiziellen Videos bis zum gestrigen Übersichtstrailer gesehen habt und gedenkt, keine weiteren Einblicke zu wollen, dann gebt auf euch und die sozialen Medien acht.

Vom Leak berichtet hat zunächst Gaming Reinvented, anschließend habe unter anderem der Youtube-Kanal Nintendo Prime die Echtheit des Leaks verifiziert, berichtet Eurogamer.

Nintendo geht schon seit Jahren gegen Websites vor, die ROMs (teilweise gegen Geld) vertreiben. 2021 hatte Nintendo beispielsweise gegen RomUniverse einen Erfolg und 2,1 Millionen US-Dollar Schadensersatz erzielt.

Am 26. September 2024 erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo