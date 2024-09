Between Horizons: Detektiv-Abenteuer aus Deutschland erscheint im September für Konsolen

Der in Deutschland ansässige Entwickler DigiTales Interactive und der Publisher Assemble Entertainment haben kürzlich verkündet, dass das spannende Detektiv-Abenteuer Between Horizons am 19. September für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen soll.

Der Titel soll mit 15,99 Euro zu Buche schlagen. Für PCs erschien der Titel bereits am 25. März via Steam und GOG. Ein spielbare Demo ist auf diesen Plattformen ebenso bereits erhältlich.

Sci-Fi-Setting trifft spannendes Detektiv-Abenteuer

In Between Horizons befinden wir uns auf einem Raumschiff, das sich auf dem Weg zu einem weit entfernten Stern befindet. Wir schlüpfen in die Rolle von Stella, die vor 24 Jahren auf dem Schiff geboren wurde. Als Sicherheitschefin müssen wir uns einer Verschwörung stellen, die für Unruhen sorgt.

Das Entwicklerteam verspricht eine halboffene Welt mit einer komplexen Erzählstruktur. Es soll mehrere Möglichkeiten geben, um Rätsel zu lösen. Um die Fälle zu knacken, müssen wir uns moralischen Entscheidungen stellen. Unsere Entscheidungen bestimmen das Ende. Treffen wir falsche Entscheidungen, müssen wir mit den Konsequenzen leben.

Der Trailer zur Konsolenversion

via Gematsu, Bildmaterial: Between Horizons, Assemble Entertainment, DigiTales Interactive