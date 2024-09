Visions of Mana enttäuscht: Nach 15 Jahren war der Hunger nach „Mana“ in Japan nicht groß

Die aktuellen Verkaufscharts der beiden Wochen vom 19. August bis zum 1. September 2024 liegen vor. In der ersten dieser beiden Wochen ist nahezu nichts passiert. Powerful Pro Baseball 2024-2025 blieb in einer schwachen Woche ohne populäre Neueinsteiger der Spitzenreiter.

Die Woche vom 26. August bis zum 1. September hingegen war sehr ereignisreich. Mit Gundam Breaker 4, Umamusume: Pretty Derby – Party Dash, Visions of Mana, Emio: The Smiling Man und Star Wars Outlaws gab es hochkarätige Neueinsteiger, die in genau dieser Reihenfolge die Charts dominierten.

Gundam Breaker legt kumuliert einen starken Start mit nahezu 100.000 verkauften Einheiten im Handel hin. Für die Schlagzeilen sorgte dabei Visions of Mana, das in Japan fast schon unerwartet schwach startete. Visions of Mana legte gar den zweitschwächsten Handelsstart eines Mana-Spiels hin, nur Heroes of Mana für Nintendo DS startete schwächer.

Kein Hunger nach Mana

Der Hunger nach einem neuen Mana war in Japan nach 15 Jahren offenbar nicht sehr groß. Natürlich, die besten „Mana“-Zahlen kommen aus anderen Zeiten. Dass Mana noch populär ist, zeigte allerdings das Remake von Seiken Densetsu 3 vor vier Jahren. Es verkaufte sich über 150.000 Mal im Handel. Wohl nicht ganz unwesentlich: Trials of Mana erschien auch für Nintendo Switch. Visions of Mana war mit der Nintendo-Konsole nicht vereinbar.

In Deutschland hatte Visions of Mana einen durchaus zauberhaften Einstieg in die Handelscharts. Während Visions of Mana im Westen bessere Ergebnisse erzielen dürfte, ist der vergleichsweise schwache Start in Japan dennoch bemerkenswert. Dabei war das Marketing durchaus emotional. Square Enix positionierte Visions of Mana als Seiken Densetsu 5 und erinnerte an alte Zeiten.

Gewiss, es sind nur die Zahlen aus dem Handel. Digitale Zahlen kommen hinzu, werden das Blatt aber nicht mehr wenden. Dem Entwickler Ouka Studios wird es voraussichtlich weder schaden noch nützen: Bloomberg berichtete vor Tagen, dass Geldgeber NetEase dem Entwickler hinter Visions of Mana schon wieder den Stecker zieht.

26. August bis 1. September:

[NSW] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 52.825 (New) [NSW] Umamusume: Pretty Derby – Party Dash (Cygames, 08/29/24) – 37.939 (New) [PS5] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 32.518 (New) [PS5] Visions of Mana (Square Enix, 08/29/24) – 30.696 (New) [NSW] Emio – The Smiling Man (Nintendo, 08/29/24) – 25.028 (New) [PS4] Gundam Breaker 4 (Bandai Namco, 08/29/24) – 13.175 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 10.370 (1.406.998) [PS5] Star Wars Oultlaws (Ubisoft, 08/30/24) – 10.087 (New) [PS4] Visions of Mana (Square Enix, 08/29/24) – 10.068 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9.879 (5.981.060) [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 9.704 (275.893) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 8.403 (7.893.922) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6.948 (3.619.608) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 5.007 (5.575.528) [NSW] Mushihimesama (Superdeluxe Games, 08/29/24) – 4.885 (New) [NSW] Momotaro Dentetsu World (Konami, 11/16/23) – 4.300 (1.129.353) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 4.239 (3.616.977) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC 11/18/22) – 4.208 (5.403.009) [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24) – 3.690 (190.858) [NSW] Clubhouse Games (Nintendo, 06/05/20) – 3.441 (1.321.274) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 3.186 (1.922.455) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3.119 (4.358.294) [NSW] goHELLgo: Tsukiotoshiteko (Entergram, 08/29/24) – 3.007 (New) [NSW] My9Swallows TOPSTARS LEAGUE (Idea Factory, 08/29/24) – 2.985 (New) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 2.758 (2.328.868) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 2.693 (347.888) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2.674 (1.486.338) [NSW] WitchSpring R (Shinsegae I&C, 08/29/24) – 2.586 (New) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 2.516 (3.020.617) [NSW] KAMiBAKO: Mythology of Cube (Gravity Game Arise, 08/29/24) – 2.392 (New)

19. bis 25. August:

[NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 10.198 (266.189) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8.491 (5.971.181) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 8.448 (1.396.628) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7.113 (7.885.519) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6.847 (3.612.660) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4.319 (5.570.521) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 4.200 (5.398.801) [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo, 06/27/24) – 4.193 (187.168) [NSW] Momotaro Dentetsu World (Konami, 11/16/23) – 3.368 (1.125.053) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 3.235 (1.919.269) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3.205 (4.355.175) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3.121 (3.612.738) [NSW] Clubhouse Games (Nintendo, 06/05/20) – 3.012 (1.317.833) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 2.384 (345.195) [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 2.368 (1.024.244) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2.199 (1.483.664) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 2.193 (2.326.110) [NSW] Nintendo World Championships (Nintendo, 07/18/24) – 2.083 (53.101) [NSW] Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (Nintendo, 05/23/24) – 2.080 (222.524) [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 2.055 (77.699) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 2.028 (1.238.938) [NSW] TenSura: ISEKAI Chronicles (Bamco, 08/08/24) – 1.964 (23.234) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1.824 (2.321.192) [PS4] Powerful Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 1.794 (69.476) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 1.757 (188.706) [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1.741 (2.008.484) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 1.681 (3.018.101) [NSW] The Game of Life for Switch (Takara Tomy, 10/06/23) – 1.674 (226.383) [NSW] Inti Creates Gold Archive Collection (Inti Creates, 08/22/24) – 1.637 (New) [NSW] One Piece Odyssey Deluxe Edition (Bamco, 07/25/24) – 1.620 (29.189)

