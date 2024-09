Übersichtstrailer zu Zelda: Echoes of Wisdom bietet über fünf Minuten detaillierte Einblicke

Nintendo hat den Übersichtstrailer zu Zelda: Echoes of Wisdom veröffentlicht. Diese Videos in Überlänge, das heutige ist 5 Minuten, 20 Sekunden lang, beleuchten noch einmal jeden (oftmals bereits enthüllten) Aspekt des Spiels.

Erinnert wird an die verschiedenen Gebiete, die wir bereits kennen: die Gerudo-Wüste, die Phirone-Sümpfe, Vulkan Eldin, die Jabul-Gewässer und ihre unterschiedlichen Bewohner. Danach geht es um die Risse, die sich in Hyrule auftun und die wir, wie wir heute wissen, auch betreten können.

Gemeinsam mit dem Tri-Stab macht sich Zelda auf den Weg. Anschließend werden erneut die Echos thematisiert, die markanteste neue Spielmechanik von Echoes of Wisdom. Daneben gibt es natürlich auch noch den Einklang. Lest unsere Preview zu Zelda: Echoes of Wisdom, um mehr über diese wichtigen Mechaniken zu erfahren!

Lange war der Schwertkämpfer-Modus ein Geheimnis. Heute wissen wir, dass sich Zelda mit ihm zumindest kurzzeitig die Fähigkeiten des legendären Helden zunutze machen kann. Die braucht es vor allem in der Welt des Nichts, die Zelda durch die Risse betritt. Dort erwarten uns aufregende, offenbar größtenteils ganz klassische Dungeons.

In diesem letzten Teil des Trailers erwarten euch auch die meisten neuen Spielszenen. Ansonsten ist der Übersichtstrailer, fast schon untypisch für diese Nintendo-Videos, relativ unaufgeregt und zeigt fast ausschließlich bekannte Inhalte.

Eine kleine Überraschung gibt es zum Ende mit einem Blick auf einen berühmten Baum. Wer genau hinschaut, wird natürlich auch einige neue Echos finden. Die Liste scheint wirklich unerschöpfbar. Oben seht ihr ein kleines Schaubild, das im Laufe des Videos sichtbar war.

Am 26. September 2024 erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo