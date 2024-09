PS5: Sony veranstaltet morgen eine „technische Präsentation“ mit Mark Cerny

Es ist so weit. Sony wird morgen um 17 Uhr deutscher Zeit die PlayStation 5 Pro vorstellen. Heute kündigte man einen 9-minütigen Stream mit dem beliebten Mark Cerny an.

Dass es bei der „technischen Präsentation“ um irgendetwas anderes als die PlayStation 5 Pro geht, erwartet kaum jemand. Vielleicht enthüllt er aber auch Knack 3. Ein Teaser-Video in den sozialen Medien kündigt an: „PS5. The Journey Continues.“

„Seid dabei, wenn Mark Cerny, Lead Architect der PS5-Konsole, eine Präsentation per Stream präsentiert. In der 9-minütigen technischen Präsentation geht es um die PS5 und Innovationen in der Gaming-Technologie“, heißt es im PlayStation Blog.

Hier seid ihr live dabei:

Bildmaterial: Sony PlayStation