Das war … Kalenderwoche 31/2024

Nun sind wir also schon im Gamescom-Monat gelandet! Bis der große Messe-Rummel beginnt, haben wir aber noch einige ruhigere Tage zugute. So werfen wir einen Blick auf physische Spiele und die Tücken von Game-Streams. Nach dem Trailer-Block haben wir dann noch drei Reviews, zwei Kolumnen sowie die Neuerscheinungen im August für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das Ende der physischen Spiele muss noch ein wenig warten. Aktuelle Zahlen aus Deutschland zeigen nämlich, dass sich der Markt in den letzten Jahren recht stabil gehalten hat. Für Sammler dürften das gute Nachrichten sein.

Für eine spezielle Geschichte gesorgt hat auch das Streaming. Der Entwickler einer Visual Novel will nun nämlich dagegen vorgehen, da sich jemand nicht an die Sperrfrist von einer Woche gehalten hat.

Damit kommen wir zu einigen Neuankündigungen der letzten Tage. Insbesondere ist ein neues Darksiders in der Mache. Daneben ist neu auch Fate/hollow ataraxia REMASTERED (Switch, PC) unterwegs, zudem erscheint Fate/stay night REMASTERED (Switch, PC) bereits in der nächsten Woche. Hierzulande deutsch lokalisiert folgt auch Shin chan: Abenteuer in Kohlenburg (Switch, PC). Aber auch Retro-Fans hatten allen Grund zur Freude. Neu aufgelegt werden nämlich der Shmup-Klassiker X-Out: Resurfaced (PS5, Switch, Xbox Series, PC) sowie alle vier Spiele aus der Reihe rund um Aero the Acro-Bat (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series). Von Anime inspiriert ist hingegen das Helden-Adventure MIGHTREYA (PC).

Viele neue Einblicke gewährte uns Visions of Mana (PS4, PS5, Xbox Series, PC), zudem ist ab sofort eine Demo verfügbar. Frisch aus Japan gibt es das Eröffnungsvideo zu The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria (PS4, PS5). Zu sehen gab es auch neues Gameplay aus dem Gothic Remake (PS5, Xbox Series, PC) sowie ein neues Showcase zu Metaphor: ReFantazio (PS4, PS5, Xbox Series, PC) mit den Charakteren. Einblicke in die Geschichte von Card-en-Ciel (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es ebenso wie den Theme-Song zum Roguelite-RPG. Jeweils viel Gameplay-Material hatten die Macher von Promise Mascot Agency (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und TRIBE NINE (PC, Mobil) (Link) auf Lager.

Kräftig mit dem Pinsel geschwungen wurde in Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Den nächsten Schwung an Kämpfern sahen wir aus Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC). Noch im August erscheint das rundenbasierte RPG Arco (Switch, PC), im September folgen dann das Life-Sim-RPG Mirthwood (PC) und die Visual Novel Celestia: Chain of Fate (Switch, PC). Mit der Konsolen-Veröffentlichung von Bleak Faith: Forsaken (PS5, Xbox Series) soll es nun in wenigen Tagen klappen. Unter Sonys Fittichen ist ab sofort Project: Jinyiwei (PS5) aus China.

Ausführlich über Shadows of the Damned: Hella Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gesprochen haben Suda 51 und Shinji Mikami. Noch viel Unterstützung braucht Dhalman bei Kickstarter. Das erste große Update für Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) steht unmittelbar bevor. Munter weiter geht das Sommer-Event in Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil). Mit Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot ist ein Neuzugang für Nintendo Switch Online unterwegs. In den orchestralen Soundtrack zu Final Fantasy VII Rebirth (PS5) könnt ihr reinhören. In Japan gibt es wieder einmal Pokémon im Happy Meal.

Damit kommen wir zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Mit japanischer Atmosphäre und einem Gameplay-Mix tritt Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) von Capcom an. Technisch gibt es jedoch einige Schwächen. Mit einer neuen Route überzeugt Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Für alle Jäger haben wir uns auch die Monster Hunter Stories Collection (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) angesehen.

Unsere beiden Kolumnen haben sich zwei ganz verschiedene Themen ausgesucht. Zum einen ging es um ein mögliches LEGO-Videospiel zu Zelda, zum anderen um zukünftige Möglichkeiten für Blitzball aus Final Fantasy X.

Zum Schluss könnt ihr euch noch über unsere Neuerscheinungen im August 2024 informieren. Bereits nächste Woche geht es rund!