Street-Fighter-Legende will Liebesbrief an Retro-Games erschaffen, aber braucht Hilfe

Der japanische Entwickler Minnapad hat mit Dhalman das neueste Videospielprojekt enthüllt. Und es ist ein besonderes: Angeführt wird die Entwicklung von Satoru Yamashita, einem ehemaligen Capcom-Artisten, der als Charakter-Designer unter anderem an Street Fighter II, Final Fight und Ghosts ’n Goblins gearbeitet hat.

Dhalman soll ein Liebesbrief an japanische Retro-Games werden. Spielerisch erwartet euch ein Metroidvania mit viel Action, aber auch Shop-Management-Elementen. In der Hauptrolle: ein junger Mann namens Dhalman, der davon träumt, den Curry-Store seiner Familie zum besten in der ganzen Welt zu machen.

Dass er für zahlreiche neue Gewürze und Zutaten kämpfen muss, kommt dem Genre des Spiels zugute. Ihr begleitet Dhalman auf seiner Reise durch die Welt, besiegt Bosse für Gewürze und verdient Geld, indem ihr an Turnieren teilnehmt. Gegner wie der vierarmige Elefant Ganesha, die chinesische Kampfkünstlerin Mei-Ling oder der übersinnliche Schattenkadett Emilio erwarten euch dabei.

Neben Satoru Yamashita ist auch Akari Kaida mit an Bord, den Retro-Fans als einen Komponisten der Mega-Man-Reihe kennen. Er steuert folgerichtig Musik bei. Was jetzt noch fehlt: Geld. Dhalman soll mit einer Kickstarter-Kampagne eine Anschubfinanzierung erhalten. Als Finanzierungsziel sind gar nicht so unerhebliche 466.000 Euro veranschlagt.

Begeistert von Bloodstained und Co.

„Wir haben gesehen, wie begeistert die Leute von anderen Kickstartern für spirituelle Nachfolger von 90er-Jahre-Klassikern waren, wie Bloodstained: Ritual of the Night und Eiyuden“, sagt Tatsuya Nishioka, CEO von Minnapad. Deshalb wolle man jetzt seinen eigenen Versuch wagen, diese Art von farbenfrohen, familienfreundlichen Spielen wieder aufleben zu lassen, die sie als Kinder so sehr inspiriert hätten.

Visuell wird sich Dhalman insbesondere von Indien inspiriert sehen. „Dhalman entstand aus meinen Reise-Erfahrungen und dem Betrachten von Reise-Videos auf YouTube“, so der Künstler Satoru Yamashita. „Derzeit bin ich von Indien begeistert, mit seinen freundlichen Menschen, Kühen auf der Straße, lauten Geräuschen, alten Ruinen und lebhaften Tänzen. Ich dachte, es wäre toll, die intensiven Aspekte Indiens in Bildern festzuhalten.“

Das Kickstarter-Ziel von umgerechnet etwa 466.000 Euro will nun erstmal erreicht werden. Das wird nicht einfach. Die ersten Stretch-Goals stehen auch schon: Eine Open-Beta, neue Kostüme und weitere Stages. Die Kickstarter-Kampagne findet ihr hier. Dort gibt es auch viele weitere Details zum Projekt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Dhalman, Minnapad