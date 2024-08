Gothic Remake ist endlich zurück und das erste Gameplay lässt Fans feiern

THQ Nordic hat endlich einen neuen Trailer zum Gothic Remake veröffentlicht. Beim abendlichen THQ Nordic Showcase 2024 kurz vor der Gamescom präsentierte man erstes Gameplay.

Die Meinungen gehen auseinander: Fans feiern die Vertrautheit, manche sagen, das Remake sieht besser aus als erwartet. Andere stören sich an hölzernen Animationen. Für wieder scheint genau das der Reiz zu sein: „Die Kämpfe sind so zäh wie 2001, 10/10 ich werde 10 Mal vorbestellen“, so ein Kommentar bei Youtube.

„Willkommen zurück, in der atemberaubend hübschen Kolonie: Das Gothic 1 Remake zeigt endlich Gameplay und entführt die SpielerInnen zu vertrauten Orten, die nun in all der Pracht der Unreal Engine 5 erstrahlen“, erklärt man dazu stolz.

„Der Trailer entführt in die Geschichte, stellt Kampf und Magie vor und zeigt die lebendige Spielwelt, in der die Fans der Serie einige verstecke neue Details entdecken können. Lehnt euch zurück und genießt den ersten Gameplay-Trailer vom neuen, alten Gothic.“

Im Rahmen der Gamescom könnt ihr dann selbst spielen. Gothic Remake gehört zum Line-up von Publisher THQ Nordic. Darüber hinaus wird Disney Epic Mickey: Rebrushed ebenfalls anspielbar sein. Mit Titan Quest II von Grimlore Games aus München hat man ein weiteres Highlight aus Deutschland im Gepäck.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Gothic Remake, THQ Nordic, Alkimia Interactive