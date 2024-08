THQ Nordic kündigt ein neues Spiel zur Darksiders-Serie an

Beim THQ Nordic Showcase 2024 haben THQ Nordic und Gunfire Games die Entwicklung eines neuen Spiels zur Darksiders-Serie angekündigt. „Be prepared to ride again…“, heißt es im Teaser-Trailer. „Will we reveal anything else at this point in history? No.“

Weitere Details gibt es nicht. Gunfire Games hat für THQ Nordic bereits die „Deathinitive Edition“ zu Darksiders 2 entwickelt und zuletzt auch Darksiders 3, das 2018 erschienen ist. Das letzte Projekt des Studios war Remnant 2.

Ihren Anfang fand die Darksiders-Serie mit dem ersten Teil, der von Vigil Games entwickelt wurde und 2010 für PlayStation 4 und Xbox 360 erschienen ist. Erdacht wurde das Universum unter anderem von Joe Madureira.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Darksiders 4, THQ Nordic, Gunfire Games