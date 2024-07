Die romantische Visual-Novel Celestia: Chain of Fate hat einen konkreten Termin

Der Publisher PQube und das Entwicklerstudio Agate haben endlich das Erscheinungsdatum zur Visual Novel Celestia: Chain of Fate bekannt gegeben. Der Titel soll am 12. September für Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Eine Handelsversion für die Switch findet ihr bei Amazon* zur Vorbestellung.

Aus diesem Anlass wurde auch gleich noch ein entsprechender Trailer veröffentlicht. Ursprünglich wurde der Titel für iOS- und Android-System entwickelt. Im Laufe der Entwicklung änderte sich dies dann jedoch.



Eine Welt voller Dämonen und Engel

In der romantischen Fantasy-Visual-Novel ändert sich euer Leben als Tochter eines Herzogs, nachdem ihr eure gemischte Identität als Nachkomme von Angelus und Daemon enthüllt wurde.

Ihr nehmt eine Einladung an der Akademie von Celestia an, erkundet die Welt der Magie und begebt euch auf die Reise in eine Welt voller Dämonen und Engel. Ihr lernt, eure magischen Fähigkeiten zu kontrollieren und die Geheimnisse der eigenen Familiengeschichte zu entdecken.

Im Laufe der Geschichte könnt ihr eine Beziehung mit einem von drei liebenswerten Charakteren aufbauen, die alle ihre eigenen Eigenschaften und Persönlichkeiten besitzen. Aber neben der Beziehungspflege darf natürlich das eigene Magiestudium nicht vernachlässigt werden.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Celestia: Chain of Fate, PQube Games, Agate Studio