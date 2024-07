Ehemaliger DmC-Entwickler enthüllt MIGHTREYA, ein Anime-inspiriertes Hero-Adventure

Entwicklerstudio Wazen hat MIGHTREYA angekündigt. Wazen will das Anime-inspirierte Action-Adventure via PC-Steam veröffentlichen. Es gibt englische und japanische Texte sowie eine japanische Sprachausgabe. Einen Termin gab man aber noch nicht bekannt.

Hinter Wazen steckt übrigens ein Entwickler mit dem Pseudonym Wazen K, der zuvor als Planner an der Serie Devil May Cry gearbeitet hat. Schon sein erstes Indie-Spiel Assault Spy, das bei Steam „sehr positiv“ bewertet ist, war von Devil May Cry inspiriert. Wer Interesse hat, kann Wazen K bei Twitter folgen. Dort findet ihr auch ein erstes Teaser-Video.

In MIGHTREYA begleitet ihr die Schulmädchen-Superheldin Reya und ihren Manager Nio auf ihrer Reise als „Hero Content Creators“ und bekämpft monströse Wesen, die täglich aus einer anderen Dimension auftauchen. Dabei erwarten euch Superheldenkämpfe in der Luft, die mit einer intuitiven Steuerung aufwarten sollen, die jeder meistern kann.

Von kleinen Kreaturen bis hin zu gigantischen Monster sollen euch Kämpfe in atemberaubender Geschwindigkeit erwarten, in denen ihr eure Kräfte in Showdowns im Anime-Style entfesselt. Drei kultige Waffen, über 30 einzigartige Fähigkeiten und Kombos sowie 24 unterschiedliche Gegnertypen sind versprochen.

via Gematsu, Bildmaterial: MIGHTREYA, Wazen K