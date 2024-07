Blitzball aus Final Fantasy X könnte eine Neuauflage auf verschiedene Weise erhalten

Die Erinnerungen an Blitzball sind ganz gut gealtert. Der Autor denkt zwar an Tage zurück, an denen Final Fantasy X rege diskutiert wurde und Blitzball gegen Triple Triad und Tetra Master in der Beliebtheit zurückstand, aber rückblickend scheint die Popularität von Spiel und Minispiel gestiegen.

Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb sich einige Final-Fantasy-Fans eine Blitzball-Neuauflage in Final Fantasy XIV wünschten. Der selbsternannte Vergnügungspark zur Serie wäre dafür vielleicht geeignet, insbesondere nachdem mit der Dawntrail-Erweiterung eine tropische, passende Region Einzug gehalten hat. Doch Naoki Yoshida erteilte Blitzball in Final Fantasy XIV bereits eine Absage.

Zur Erinnerung: Blitzball spielte in Final Fantasy X sowohl im Rahmen der Story, als auch in „Minispiel“-Form eine große Rolle. Man konnte Spieler in ganz Spira rekrutieren, die verschiedene Werte und Fähigkeiten besaßen. In einem riesigen Wasserstadion konnten Fans dann Matches austragen.

Die Absage für Final Fantasy XIV und die nach wie vor große Beliebtheit von Blitzball lässt jetzt Automaton Media spekulieren, dass Blitzball doch gerne auch in anderer Form eine Rückkehr erleben könnte. Ein Spiel für Konsolen und PCs wäre gewiss theoretisch denkbar, wahrscheinlicher sei aber ein Ableger für Mobilgeräte.

Ein Mobile-Game?

Man könnte das Team in einer Mobile-Adaption von Blitzball per Touch-Steuerung relativ einfach verwalten und kontrollieren, auch die Steuerung der Spieler während des Spiels scheint mit einem Mobilgerät gut vereinbar. Die Rekrutierung von neuen Spielern für Blitzball – es gehört nicht viel Fantasie dazu, um sie mit einem beliebten Monetarisierungsmodell namens – bitte kurz Augen schließen – Gacha zu ersetzen.

Mögliche neue Funktionen wären von Fans gegründete Clans, oder Ligen und natürlich zahlreiche Events, wie man sie von Mobile-Games kennt. Aussehen und vielleicht sogar Werte der Spieler könnten mit saisonaler Ausrüstung und Items aus einem Ingame-Store verbessert werden. Dabei wäre natürlich auch auf die Balance zu achten. Was meint ihr, hat die Idee Potenzial?

via Automaton Media, IGN, Bildmaterial: Final Fantasy X, Square Enix