Suda51 und Shinji Mikami besprechen Shadows of the Damned: Hella Remastered

Wenn ihr Diehard-Fans von Shadows of the Damned seid und euch tierisch auf Shadows of the Damned: Hella Remastered freut, dann gibt es unten genau das Richtige für euch. Ein 40-minütiges „Behind the Scenes“ zur Neuauflage mit Suda 51 und Shinji Mikami.

Während des Videos sprechen Suda und Mikami über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Shadows of the Damned, und einige besondere Gäste haben ebenfalls einen Auftritt.

Beide legendäre Entwickler könnt ihr übrigens bei der Gamescom treffen, wenn ihr Glück habt. Shinji Mikami gründete nach seinem Weggang von Tango Gameworks das neue Studio KAMUY Inc.

Die Neuauflage hat mit dem 31. Oktober erst seit einigen Tagen auch einen konkreten Termin. Das Spiel erscheint dann für 24,99 Euro digital für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs.

Das Video:

Bildmaterial: Shadows of the Damned: Hella Remastered, Grasshopper Manufacture