Ein LEGO-Videospiel zu Zelda ist wahrscheinlicher denn je, aber es gäbe einiges zu bedenken

LEGO erweitert seit Jahren sein Portfolio an Videospielmarken, und zwar in beide Richtungen. Während es gefühlt schon sehr lange diverse Videospiele mit LEGO-Figuren gibt, gibt es inzwischen auch immer mehr LEGO-Figuren aus Videospielen. Sets wie der Langhals aus Horizon, Bowser aus Super Mario, Sonic von SEGA oder Animal Crossing waren noch vor wenigen Jahren Zukunftsmusik.

Auf der anderen Seite gibt es bereits LEGO-Videospiele zu Batman, Star Wars, Marvel, Fortnite und vielen anderen weltbekannten Marken. Mit der Ankündigung von LEGO Horizon Adventures arbeitet LEGO mit einer First-Party-Marke von Sony Interactive Entertainment zusammen, einem großen Konsolenhersteller.

So mancher fragt sich nun also, insbesondere nach den vielen Kollaborationen der jüngeren Vergangenheit, wann Nintendo und LEGO ein Videospiel entwickeln. Mit der Ankündigung von LEGO-Sets zu Mario Kart und The Legend of Zelda* sind dazu die Optionen größer denn je. Auch, dass sich Nintendo mit seinen Marken in den letzten Jahren deutlich nach außen öffnet, darf als gutes Zeichen gelten. Man denke nur an Mario + Rabbids.

Wahrscheinlich würden viele Nintendo-Marken gute LEGO-Spiele abgeben, aber Zelda wäre auf den ersten Blick die am besten passende Wahl, weil die Marke auch gut zu bisherigen LEGO-Spielen passt. Ein Super Mario wäre spielerisch wohl zu limitiert, Mario Kart und Animal Crossing stehen hinter den Optionen und Möglichkeiten zurück, die Zelda bieten würde.

Vor- und Nachteile der Spiele

Zelda-Spiele gab es in 2D- und 3D-Ausführung, mit Top-Down- und Third-Person-Perspektive. Es gibt viele Gameplay-Elemente, Fähigkeiten und Waffen. Ein LEGO-Spiel zu Zelda könnte der Gegenpart zu LEGO Horizon Adventures sein. Spiele wie Ocarina of Time boten eine strukturierte, relativ engmaschige Welt, die sich vermutlich gut in ein LEGO-Abenteuer projizieren ließ. Ob neuere 3D-Abenteuer mit Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom mit ihren weitläufigen Arealen dazu taugen, scheint eher fraglich.

Spielerisch hingegen würden, vielleicht ältere 2D-Ableger mit ihren Mechaniken besser zu einer LEGO-Videospieladaption passen. Das Remake von Zelda: Link’s Awakening kann man sich wohl ganz gut auch als LEGO-Abenteuer vorstellen, oder? Noch besser passt wohl das kommende Zelda: Echoes of Wisdom und der Tri-Stab von Zelda, der Gegenstände (und damit potenziell auch LEGO-Steine) duplizieren kann. Auch die Mechaniken aus Tears of the Kingdom würden hier vielleicht eine gute Schnittmenge bieten.

Das sind nur einige Ideen und Denkanstöße, inspiriert von einem Artikel bei GameRant. Was meint ihr denn, welche Nintendo-Marke sich am besten für eine LEGO-Videospieladaption eignen würde – oder, vielleicht wichtiger: Welche Marke würdet ihr denn am liebsten adaptiert sehen?

Bildmaterial: LEGO