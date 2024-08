Das Opening-Video zu The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria

Das im Dezember angekündigte The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria hat von Falcom unlängst mit dem 26. September 2024 einen konkreten Japan-Termin spendiert bekommen.

Eine Ankündigung für den Westen steht noch aus. Aber das hält Falcom natürlich nicht davon ab, das Opening-Video für den japanischen Markt zu veröffentlichen. Ihr seht es unten und hört dazu den Theme-Song “Shiroi Sekai” by Falcom jdk BAND.

Die Trails-Reihe hat sich weltweit 7,5 Millionen Mal verkauft und fand ihren Anfang im berühmten und noch heute spielenswerten Trails in the Sky. Fortgesetzt wurde die Geschichte des zemurianischen Kontintens mit Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Reverie und Trails through Daybreak und die Fortsetzung Trails through Daybreak II.

Trails through Daybreak, er Anfang einer neuen Story-Arc, ist erst in diesem Monat im Westen erschienen. NISA-typisch gibt es eine „Deluxe Edition“ zum standardmäßigen Preis im breiten Handel. Diese ist bei Amazon* bestellbar und bietet neben dem Spiel einen digitalen Soundtrack und ein Mini-Artbook als Bonus.

Das Eröffnungsvideo:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell O Zemuria, Falcom