Volle Fledermaus-Offensive: Auch die Folgespiele zu Aero the Acro-Bat werden modernisiert

Erst kürzlich konnten wir davon berichten, dass Indie-Publisher Ratalaika Games den SNES- und Mega-Drive-Klassiker Aero the Acro-Bat zurückbringt. Jetzt legen Ratalaika und Shinyuden nochmal nach, und wie. Die gesamte Fledermaus-Collection wird für moderne Plattformen erscheinen.

Konkret werden Aero the Acrobat 2, Zero the Kamikaze Squirrel und Aero the Acro-Bat Rascal Rival Revenge folgen. Während der Erstling am 2. August erscheint, wird Aero the Acro-Bat 2 am 6. September folgen.

Der Ableger Zero the Kamikaze Squirrel erscheint am 4. Oktober und Aero the Acro-Bat: Rascal Rival Revenge schließlich am 1. November 2024. Alle Spiele erscheinen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

Es ist wohl davon auszugehen, dass die Spiele nach Aero the Acro-Bat wie auch der Erstling nah am Original bleiben. Diese Portierung bietet lediglich einige moderne Annehmlichkeiten wie eine Rückspul- und eine Turbo-Funktion, eine Speicherfunktion und verschiedene Bildschirmfilter.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Aero the Acro-Bat, Ratalaika Games, Shinyuden