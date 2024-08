Shin-chan-Fans sind happy: Auch die Abenteuer in Kohlenburg erscheinen im Westen

Shin-chan-Fans sind aus dem Häuschen: Nachdem wir uns im Sommer letzten Jahres über Shin chan: Meine Sommerferien mit dem Professor freuen durften, wird auch das neue Shin chan: Shiro of Coal Town lokalisiert. Neos Corporation hat bekannt gegeben, dass das Spiel als Shin chan: Abenteuer in Kohlenburg am 24. Oktober für Switch und PC-Steam erscheinen wird.

Westliche Fans dürfen sich neben englischen auch über spanische und deutsche Texte freuen. Dazu gibt es über Publisher Limited Run Games eine „limitierte physische Version“ – hier ist noch unklar, ob es sich um eine nummerierte LRG-Veröffentlichung handelt oder nicht. Nicht-nummerierte Veröffentlichungen sind in Europa oft im breiten Handel verfügbar. Details wird es hierzu erst im Herbst geben.

In Shin chan: Abenteuer in Kohlenburg besuchen Shin chan und Familie Nohara die Stadt Akita. Das Spiel zeigt Shin chans Alltag, während er und Shiro auf ihrer Reise zwischen den beiden Welten der Realität und einer geheimnisvollen Stadt verschiedene Dinge erleben. Das Spiel sei für Menschen jeden Alters und Geschlechts geeignet, von „Crayon Shin chan“-Fans bis hin zu Videospielfans, die eine vollwertige Geschichte erleben möchten.

Familie Nohara in Akita

Die Familie Nohara kommt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hiroshis Elternhaus an und mietet ein traditionelles japanisches Bauernhaus. Eingebettet in diese ruhige ländliche Landschaft beginnen sie ihr unbeschwertes und ruhiges Leben auf dem Land.

Shinnosukes Großvater Ginnosuke bringt ihm die Geheimnisse ländlicher Spiele bei, wie etwa Käferfangen und Angeln. Abends sitzen alle gerne um den Kamin herum und genießen köstliche Akita-Gerichte.

Ihr schließt neue Freundschaften und genießt das Leben in vollen Zügen, bis Shiro eines Morgens rußverschmiert im Haus auftaucht und dann plötzlich wegrennt. Shinnosuke verfolgt ihn und findet einen geheimnisvollen Zug, den Shinnosuke und Shiro besteigen. Sie landen in einer lebhaften Stadt, in der die Zeit seit der Showa-Ära stehengeblieben zu sein scheint. Kohlenburg!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Shin chan: Shiro of Coal Town, Neos Corporation