Das war … Kalenderwoche 30/2023

Neue Verkaufszahlen zu Sonys PlayStation 5 und diverse Final-Fantasy-Themen gaben am meisten zu reden. Nach den Videos der Woche findet ihr zum Schluss auch noch ein neues Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony konnte einen neuen Meilenstein für PlayStation 5 vermelden. Die Konsole der aktuellen Generation hat sich nun bereits 40 Millionen Mal verkauft. Die Lieferprobleme sind inzwischen überwunden.

Zum Fan-Fest zu Final Fantasy XIV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) brachte Square Enix einige Informationen mit. Hier stachen die Xbox-Umsetzung sowie die neue Dawntrail-Erweiterung hervor. Allgemein verspricht Square Enix in Zukunft mehr Xbox-Support. Musikfans können sich zudem einen teuren Plattenspieler im FFXIV-Design sichern.

Eine Woche hat Final Fantasy XVI (PS5) gebraucht, um sich in Deutschland 100.000 Mal zu verkaufen. Zudem äußerte sich Naoki Yoshida zu negativen Fan-Kommentaren. Auch zu Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5, PC) gab es eine interessante Information. Dabei geht es um die Erinnerungen von Aerith an die Zukunft. Was es wohl damit auf sich hat?

Sony legt derweil beim „China Hero Project“ nach. Zu den neuen Spielen gehören hier das Soulslike DaBa: Land of Water Scar (PS5) und das Action-RPG The Winds Rising (PS5). Im Herbst geht es auf die Insel mit Skull Island: Rise of Kong (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Nach über 30 Jahren erhält Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) eine Neuauflage. Ebenfalls nostalgisch angehaucht präsentiert sich das Projekt Crystals of Irm (PC). Mittlerweile erhältlich sind das Otome Radiant Tale (Switch) sowie der Retro-Plattformer Super Catboy (PC).

Den nächsten Gameplay-Nachschlag tischte uns FromSoftware zu Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) auf. Vor dem Start bei Kickstarter sahen wir erstes Material aus RATATAN (PC). Jeweils ausführliche Eindrücke erreichten uns zu Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link) und SAND LAND (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (Link). Konkret wurde es auch endlich zu Rear Sekai (Switch). Hier steckt die Tradition von Story of Seasons und Rune Factory drin. Aus Persona 5 Tactica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erhielt Toshiro seinen Trailer. Wieder einmal im Zentrum der Aufmerksamkeit stand auch Blue Protocol (PS5, Xbox Series, PC).

Mit zwei neuen Charakteren nimmt Fate/Samurai Remnant (PS4, PS5, Switch, PC) Anlauf für den Westen. Um die neuen Features für die Reihe ging es bei Disgaea 7: Vows of the Virtueless (PS4, PS5, Switch, PC) und das Shoot ’em up MACROSS Shooting Insight (PS4, PS5, Switch, PC) zeigte sich erstmals. Nach wie vor ohne Termin ist Front Mission 2: Remake (Switch). Bei PlayStation Plus geht Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zum Launch an den Start. Den Termin kennen wir inzwischen für Monster Hunter Now (Mobil) und aus Japan gibt es einen neuen Trailer zu Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast (Switch, PC).

Drei animierte Trailer könnt ihr euch zu Starfield (Xbox Series, PC) ansehen. Gleich eine ausführliche Präsentation gab es zu Lords of the Fallen (Xbox Series, PC), während für Mortal Kombat 1 (PS5, Switch, Xbox Series, PC) neue Kämpfer in den Ring steigen. Am 31. August geht es mit Pontius in Trine 5: A Clockwork Conspiracy (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ins Abenteuer, bereits Mitte August könnt ihr euch The Cosmic Wheel Sisterhood (Switch, PC) sichern und Crimson Tactics (PC) findet ihr im Early Access. Auf PCs ist nun auch Ratchet & Clank: Rift Apart erhältlich.

Für weitere Plattformen unterwegs ist Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (PS5, Xbox Series, PC) und Sword and Fairy Inn 2 gibts nun auch auf Switch. Einen zweiten Character Pass erhält One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC), während Pokémon Unite (Switch, Mobil) den zweiten Geburtstag mit Mewtu feiert. Bei Nintendo Switch Online gibt es doppelte Zelda-Verstärkung, außerdem feiert Nintendo das Multiplayer-Festival. Ein wenig über eine mögliche Zukunft von Super Smash Bros. hat Masahiro Sakurai geplaudert. Den Starttermin kennen wir inzwischen zum Anime Castlevania: Nocturne.

Damit kommen wir noch zum Review der Woche von JPGAMES. Dabei haben wir die Qualität von Master Detective Archives: RAIN CODE (Switch) (zum Testbericht) ermittelt. Trotz kleinen Technikpannen konnten uns die spannende Story und abwechslungsreichen Mordfälle unterhalten.