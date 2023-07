One Piece: Pirate Warriors 4 bekommt zweiten Character-Pass mit neun Charakteren spendiert

One Piece: Pirate Warriors 4 erschien im März 2020 und bekam seitdem drei Character-Packs spendiert. Die letzten Charaktere, die damals hinzukamen, waren Kin’emon, O-Kiku und Kozuki Oden.

Nun kündigte Bandai Namco an, dass es einen zweiten Character-Pass mit drei weitere Packs geben wird, in denen jeweils drei neue Charaktere ins Spiel kommen. Das macht in Summe neun brandneue Charaktere.

One Piece Pirate Warriors 4: Die neuen Charaktere in der Übersicht

Bandai Namco enthüllte in einem ersten Trailer den ersten neuen Charakter. Im „The Battle of Onigashima“-Pack wird es Ruffy mit seinem Outfit geben, dass er zu diesem Kampf in Anime und Manga trug. Als Besonderheit wird es außerdem seine Gear-5-Form geben, die vermutlich mit speziellen Angriffe ausgestattet sein wird.

Der fünfte DLC wird vermutlich Charaktere aus dem Kinofilm One Piece Film: Red beinhalten. Als Silhouette wird nämlich Uta angedeutet. Der letzte DLC wird sich mutmaßlich rund um Piratenkönig Gol D. Roger drehen.

Angeblich sollen sogar schon alle Charaktere durch Dataminer gefunden worden sein. Da wir euch nicht spoilern wollen, welche Charaktere hinzustoßen könnten, und es sich dabei bislang nur um ein Gerücht handelt, verlinken wir euch die entsprechende Quelle hier.

Der Trailer zum Character Pass 2:

