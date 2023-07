Sea of Stars erscheint für PlayStation Plus – aber nicht für alle

Der heiß erwartete Indie-Hit Sea of Stars erscheint am 29. August 2023. Wie Sabotage Studio nun ankündigte, wird das RPG zum Launch zusätzlich für PS Plus Extra und PS Plus Premium erscheinen. Solltet ihr ein kostenpflichtiges Abo auf einem der beiden Stufen haben, könnt ihr den Titel bedenkenlos spielen.

Solltet ihr allerdings nur ein Abo bei PS Plus Essential haben, habt ihr keine Möglichkeit, Sea of Stars ohne zusätzliche Kosten zu zocken. Einen kleinen Trost gibt es trotzdem, denn ihr könnt zumindest den Anfang des Spiels gratis erleben. Das Spiel bietet ab sofort eine Demo im PS Store an.

In der Demo soll es einen Abschnitt geben, der aus dem finalen Spiel stammt. Das Entwicklerteam hat eine Passage gewählt, in der es keine großen Spoiler der Hauptgeschichte gibt. Es sollen Gameplay-Mechaniken zum Dungeon-Crawling und dem Kampf im Fokus stehen.

Am 29. August 2023 können wir auf Switch, Xbox, PCs, PS4 und PS5 in das Meer der Sterne abtauchen. Bei ID@Xbox im Juni stellte Xbox das Spiel als Launchtitel für den Xbox Game Pass vor.

Der Trailer zur PS-Demo:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via PlayStationBlog, Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio