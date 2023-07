Lords of the Fallen zeigt mit Gameplay-Präsentation die Koop-Funktionen, Kämpfe und mehr

Hexworks hat ein 20-minütiges Video mit zahlreichen Gameplay-Eindrücken zu Lords of the Fallen veröffentlicht. Das Action-RPG zeigt sich in Überlänge, das Gameplay wird dabei kommentiert von den Entwicklern. Ihr seht unter anderem die vielfältigen Umgebungen, die nahtlose Koop-Funktionalität und die rasanten Kämpfe.

„Das Team von Hexworks ist begeistert, endlich eine erweiterte Gameplay-Präsentation zu zeigen“, so Saul Gascon, Head of Studio. „Wir haben mit Leidenschaft unseren eigenen Weg in diesem immer beliebter werdenden Genre eingeschlagen und sind besonders gespannt darauf, wie die SpielerInnen die einzigartige Dual World Mechanik des Spiels angehen werden, wenn Lords of the Fallen diesen Oktober erscheint.“

Diese parallel existierenden Welten haben jeweils ihre eigenen Routen, Feinde, Charaktere und Schätze, heißt es. SpielerInnen haben die Wahl, durch welches Reich sie reisen, aber sie werden regelmäßig zwischen den Welten wechseln müssen, um voranzukommen.

Bei dem Titel handelt es sich um einen Reboot des 2014 erschienenen Lords of the Fallen. Im Trailer ist zu sehen, was das Entwicklerteam mithilfe der Unreal Engine 5 bewerkstelligen kann. Lords of the Fallen erscheint am Freitag, den 13. Oktober, hierzulande.

Das neue Video:

Bildmaterial: The Lords of the Fallen, CI Games, Hexworks