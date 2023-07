Diese zwei unterschätzten Zelda-Klassiker sind jetzt für Nintendo Switch Online verfügbar

Wird es Klassiker weiterer Nintendo-Plattformen bei Nintendo Switch Online geben? Da lässt sich Nintendo nicht in die Karten blicken. Was wir hingegen schon seit Februar 2023 wissen ist, dass Zelda: Oracle of Ages und Oracle of Seasons bald im Abo-Service zur Verfügung stehen sollen. Jetzt ist es so weit!

Ab sofort sind beide Spiele bei Nintendo Switch Online spielbar, wie Nintendo bekannt gibt. Dafür braucht ihr auch kein Abo des Erweiterungspakets. Game-Boy-Spiele sind für alle Abonnenten zugänglich, während Spiele für Game Boy Advance das Zusatzabo voraussetzen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Nintendo