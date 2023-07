Castlevania: Nocturne von Netflix präsentiert sich mit frischem Trailer und Startdatum

Castlevania gehört sicherlich zu den Videospiel-Serien, die sich mit einer gelungenen Adaption in ein anderes Medium brüsten können – und das ist, wie wir wissen, keine Selbstverständlichkeit. Die Netflix-Anime-Adaption fand jedenfalls allerhand Fans und die dürfen sich nun auf Nachschub freuen.

Das Nachfolger-Anime-Projekt Castlevania: Nocturne geht nämlich am 28. September via Netflix an den Start.

Neuer Anime folgt Richter Belmont

Angekündigt wurde „Nocturne“ bereits im Juni 2022. Der Anime wird die Geschichte von Richter Belmont behandeln, der nicht nur in „Rondo of Blood“, sondern ebenso dem beliebten „Symphony of the Night“ eine tragende Rolle spielte.

„Die Serie wird von Showrunner Kevin Kolde und Schöpfer/Autor Clive Bradley geleitet und von Project 51 Productions mit Produktionsdienstleistungen von Powerhouse Animation produziert“, heißt es in der Beschreibung zum frischen Trailer der Serie, den ihr euch unterhalb des Artikels ansehen könnt.

Und wie geht es an der Videospielfront weiter? Schwer zu sagen. Konami zeigt sich jedenfalls motiviert vom Enthusiasmus der Fans. Ob das auch in Spiel-Nachschub mündet, bleibt abzuwarten.

Castlevania: Nocturne im neuen Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Castlevania: Nocturne, Netflix, Konami, Project 51 Productions